Leonardo D’amico chi è, compagno Laura Freddi/ “Non è stato un colpo di fulmine ma…”

Leonardo D’amico chi è, compagno Laura Freddi: il racconto del primo incontro

Nella puntata di oggi de La volta buona di Caterina Balivo sarà ospite Laura Freddi. La conduttrice televisiva ha ritrovato l’amore con il compagno Leonardo D’amico, con il quale ha avuto la figlia Ginevra. A parlare del primo incontro è stata la conduttrice stessa ai microfoni del programma Storie di donne al bivio.

“Per me è qualcosa di miracoloso. Leonardo è l’uomo della mia vita: l’ho conosciuto durante una partita di beachvolley. Anche io ci giocavo e mi sono infortunata a una mano e fu proprio lui a curarmi, perché è fisioterapista. E quindi piano piano siamo diventati prima amici, perché non è stato un colpo di fulmine. Mi riportava a casa ma non voleva mai salire. Un giorno mi chiamò e mi disse ‘Sto venendo dal mare, ho appena finito di giocare, sei a casa?” dichiarava la conduttrice.

Leonardo D’amico compagno Laura Freddi: “Sogno il matrimonio in chiesa”

Classe 1973, Leonardo è nato a Roma. Il compagno di Laura Freddi lavora come fisioterapista sportivo nella Nazionale Italiana di Beach Volley. Non si conosce molto di lui, sembra tenere molto alla sua privacy e non vuole esporsi troppo pubblicamente.

Laura Freddi, lo scorso anno, parlava del matrimonio con il suo compagno al settimanale Nuovo: “Io e Leonardo avevamo programmato le nozze per ottobre, ma Leonardo D’Amico. Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi: un’emozione che spero di vivere presto. Per questo voglio che sia una gran festa con tanti invitati quella che faremo il prossimo anno. Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di matrimonio e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo“.

