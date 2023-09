Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, spuntano le foto in un locale a Ibiza/ Era amore già a inizio agosto

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti pizzicati in disco a Ibiza: era inizio agosto

È sbocciato un nuovo amore nella vita di Leonardo DiCaprio, che risponde al nome di Vittoria Ceretti. Il celebre attore e star di Titanic è stato infatti immortalato, in più occasioni, in compagnia della nuova presunta fidanzata, top model originaria di Brescia. Lui 48 anni, lei 25, nuove foto mostrano la coppia sempre più complice. Negli scatti pubblicati dal settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola, si vede la coppia in discoteca a Ibiza, all’Hï, club per vip a Playa d’en Bossa.

Sono le 4.30 del mattino e, nonostante le luci soffuse e il cappello da baseball con visiera che copre parzialmente il volto del divo, la coppia viene subito riconosciuta. Tra baci e risate, appoggiati ad un muro del rinomato locale, i due sono complici ed affiatatissimi. Ma è soprattutto la data di quella paparazzata che sembra delineare, in maniera più chiara, il percorso temporale di questo gossip. Le foto in discoteca, infatti, risalgono al 9 agosto, ben prima delle ultime foto che, alla fine dello stesso mese, mostravano i due a passeggio a Santa Barbara, in California, intenti a mangiare un gelato.

La storia d’amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, dunque, va avanti da oltre un mese, da quei primi scatti di inizio agosto, in discoteca, che certificano un sentimento nascente tra i due. Ma c’è un altro dettaglio, svelato sempre da Chi, che fa luce sulla vita sentimentale della top model bresciana precedente al flirt con l’attore.

Come si legge sul settimanale, infatti, lei “risulta ancora sposata con il dj Matteo Milleri (ma si mormora che lo abbia lasciato all’inizio dell’estate, dopo l’incontro con l’attore al Festival di Cannes e prima della vacanza ‘galeotta’)“. I due, dunque, si sarebbero conosciuti quando la modella era ancora sposata: in seguito all’incontro con l’attore, la Ceretti avrebbe preso la decisione di lasciare il marito. Al momento si tratta di indiscrezioni, in attesa di conferme effettive.

