Leonardo Pavoletti, infortunio: fuori 7 mesi/ E Chiellini va a trovarlo in clinica

Brutta tegola per il Cagliari, costretto a fare a meno di Leonardo Pavoletti almeno per i prossimi 7 mesi a causa dell’infortunio rimediato nella prima giornata di campionato contro il Brescia. Per Pavoletti la diagnosi è quella di lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco esterno del ginocchio sinistro. Per lui si è resa necessaria l’operazione, perfettamente riuscita, presso la clinica Hochrum di Innsbruck. Il Cagliari Calcio in un comunicato ha dichiarato:”Il calciatore Leonardo Pavoletti si è sottoposto questo pomeriggio ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal professor Christian Fink presso la clinica Hochrum di Innsbruck, alla presenza del medico sociale del Club, dottor Roberto Mura, è riuscita perfettamente. L’attaccante inizierà ora l’iter riabilitativo, i tempi di recupero per la piena ripresa all’attività agonistica sono stimati in circa 7 mesi”.

INFORTUNIO LEONARDO PAVOLETTI

Subito dopo l’intervento Leonardo Pavoletti ha ricevuto una bella sorpresa, la visita di Giorgio Chiellini, compagno di Nazionale oltre che amico fuori dal campo, che a sua volta si è procurato lo stesso tipo di infortunio (ma gamba diversa) ed è stato operato dallo stesso chirurgo ortopedico. I due colleghi sono stati immortalati in uno scatto diventato virale su Instagram pubblicato dal profilo della Branchini Associati, ovvero l’agenzia di rappresentanza che gestisce gli interessi dell’attaccante, con questo commento: “Anche nei momenti più difficili non si smette mai di sorridere: questo è lo spirito giusto”. Una foto ripresa poco dopo dallo stesso Pavoletti, che sul suo profilo Twitter ha scherzato:”Oh Chiello stai calmo… non mi devi marcare anche qui! Va bene che il ginocchio è nuovissimo… ma tanto ci vediamo presto in campo, promesso”.





