Antonella Clerici e Gerry Scotti a Sanremo 2025: l’annuncio di Carlo Conti a È sempre mezzogiorno

Carlo Conti lo aveva annunciato in diretta al TG1: per la prima serata di Sanremo 2025 avrebbe voluto al suo fianco due storici amici. Oggi, quei due nomi sono stati ufficialmente annunciati, e sono Antonella Clerici e Gerry Scotti. Il conduttore del Festival di Sanremo 2025 ha chiamato la sua amica in diretta a È sempre mezzogiorno, programma che conduce su Rai 1, rivelando di voler annunciare i nomi dei due amici che saranno al suo fianco nella prima serata.

Sanremo 2025, scoppia la polemica su Giorgia testimonial di Tim/ Carlo Conti costretto a intervenire

“Ti ho chiamato per dare l’annuncio di chi sarà con me nella prima puntata di Sanremo 2025. – ha esordito Carlo Conti in diretta su Rai 1 con Antonella Clerici – Ho detto più volte che questo è un festival con una co-conduzione corale, mi piace l’idea di fare un festival insieme a tanti amici, a tanti colleghi, con tante sfaccettature e colori diversi.” Così ha lanciato la notizia: “Alla prima puntata ho annunciato che sarebbero stati con me due meravigliosi amici. Tutti hanno pensato a Pieraccioni e Panariello, invece questi due amici sono: Antonella Clerici e Gerry Scotti!”

Jovanotti superospite della prima serata di Sanremo 2025/ L'annuncio di Carlo Conti al Tg1: "Ci vediamo lì"

La reazione di Gerry Scotti e Antonella Clerici alla notizia

Antonella Clerici è apparsa subito felicissima della notizia poi, pochi istanti dopo, a collegarsi in diretta è stato anche Gerry Scotti. “Gerry in Rai!”, ha urlato la conduttrice, facendo notare la rarità dell’evento. “Sì, è rarissimo che mi vediate qui”, ha confermato il conduttore Mediaset, che si è detto altrettanto felice di partecipare a Sanremo. Sarà infatti per lui un vero e proprio esordio all’Ariston: Scotti non ha mai condotto o co-condotto il Festival, ma è pronto a cimentarsi in questa bellissima avventura nella data dell’11 febbraio. “Credo non ci sia mai stato a Sanremo un conduttore di 100 chili!”, ha ironizzato sul finale Scotti.