Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni/ La baby star dei social avrà un fratellino?

LEONE: L’ASCESA DELLA NUOVA STAR DEL WEB

Non ci sono dubbi: anche Leone, il figlio di Fedez e Chiara Ferragni, ha le sue preferenze. In un divertente siparietto su Instagram, il rapper milanese mostra ai fan come il suo unico rampollo preferisca sempre stare con la mamma, ma solo quando non si ritrova da solo con papà. Il siparietto divertente prevede anche degli inutili tentativi da parte di Fedez di avvicinarsi al figlio, con il solo risultato che il piccolo Leone ha deciso di cambiare divano e allontanarsi sempre di più. Nemmeno la vista dell’amatissimo peluche a forma di leoncino è servita: il bambino ha acchiappato il suo tesoretto e se n’è andato subito. “Trattato come un testimone di Geova”, commenta l’artista in modo ironico. “Pensavo fosse amore invece era Lello”, scrive ancora in un altro post, condividendo un simpatico video sul piccolino. “Papà?”, dice Leone in modo innocuo, prima di esibirsi in una sonora pernacchia. Clicca qui per guardare il video di Leone. Si tratta tra l’altro di uno degli ultimi giorni in cui il bambino ha portato la benda sulla testa, a causa dei punti che gli sono stati dati al pronto soccorso in seguito ad un piccolo incidente domestico. Nelle ultime condivisioni infatti, sulla fronte di Leone compare solo un cerotto colorato.

LEONE PRESTO IN COMPAGNIA DI UN FRATELLINO O DI UNA SORELLINA?

Leone conquista i fan forse più di quanto riescano a farlo papà Fedez e mamma Chiara Ferragni. Ogni foto del piccolino supera almeno gli 800 mila like su Instagram, segnale che è diventato una vera star dei social. Secondo alcuni followers tra l’altro Leone potrebbe avere presto un fratellino o una sorellina: alcuni giorni fa è ritornato in vigore il rumors secondo cui la giovane imprenditrice sarebbe di nuovo in dolce attesa, per via di una pancetta sospetta. Un dubbio che segue a ruota quanto avvenuto un mese fa, quando la coppia ha deciso di smentire pubblicamente di essere in attesa del secondogenito. I fan però non demordono, soprattutto quando Chiara ha parlato di una delle sue ultime scoperte: il push-up. Secondo i più sospettosi, l’indumento però sarebbe stato scelto appositamente per sviare il discorso dalla presunta gravidanza. Chissà? Oggi, giovedì 5 dicembre 2019, Fedez verrà intervistato su Nove all’interno del programma La Confessione e forse parlerà anche del suo ruolo di genitore. Per ora Leone continua ad essere l’unico erede dei due giovanissimi genitori, che di sicuro gli hanno tramandato un sorriso da far sciogliere chiunque. Anche se spesso e volentieri gli haters si accaniscono anche contro il piccolino, vittima a loro dire della vita scellerata di Chiara. “Dro**i un sacco di adolescenti insicuri che me**a. Fai il test dell’HIV al tuo marmocchio e smettila di ab****e dei minori, pedo***a”, ha scritto qualcuno nelle ultime settimane. La reazione della coppia però è stata immediata: denuncia contro chi infanga la sua integrità e prende di mira la famiglia in toto.

