Leone “picchia” Chiara Ferragni/ Video, Fedez: “Pronto a difendersi!”

Leone Lucia giocando con un ventaglio in braccio a mamma Chiara Ferragni, l’ha accidentalmente colpita in pieno viso prendendola “a botte”. Questo divertente video è stato condiviso da Fedez alcune ore fa sul suo seguitissimo account di Instagram. “Ridi ridi…mio figlio ha spaccato il setto nasale a mio marito con una testata”, commenta una follower estremamente divertita. E ancora: “Fate un montage di tutte le volte che Leo ha picchiato Chiara”, suggerisce Cricchio. Andrea Paris racconta la sua esperienza personale: “Mia figlia tanto carina dolce che tutti conoscete come la tenerezza fatta persona (maddy de “IL LONFO “) mi ha infilato una matita in un occhio… specifico, ha infilzato la matita nel mio occhio… per fortuna me la sono cavata con un graffio nella parte bianca… lei tenerissima ha detto: “CENTROOOOOO” ed è scoppiata a ridere, aveva 2 anni”. Anche la stessa protagonista delle “percosse”, ha risposto al post del marito con tante faccine divertite.

Leone si arrabbia e “picchia” Chiara Ferragni

Nel frattempo, continuano le vacanze in casa Ferragnez, anche con protagonista Luis Sal, il celebre YouTuber che di recente ha anche pubblicato una canzone (per molti è lui il nuovo Rovazzi). Tra concerti, bevute in compagnia, selfie e divertimento, prosegue l’estate di Fedez e Chiara Ferragni, quasi sempre in compagnia del piccolo Leone. “Inauguriamo la giornata della gentilezza”, ha scritto Federico questa mattina tramite le Stories. Ed infatti, il piccolo si è “arrabbiato” anche con il papà tirandogli addosso una penna. Poi la coppia si è divertita anche a decorare i capelli del piccolo con delle mollette. “Guardate che dorme ma è sempre vigile con il suo ventaglio e se la mamma lo disturba è pronto a difendersi!”, ha commentato poi il rapper riprendendo il bimbo dormiente tra le braccia della moglie.

Visualizza questo post su Instagram Hit me baby one more time 💥 Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: 16 Ago 2019 alle ore 4:21 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA