Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione: oroscopo Paolo Fox 3 gennaio da I Fatti Vostri/ Recupero per…

Leone, vergine, bilancia e scorpione, oroscopo Paolo Fox 3 gennaio: cosa prevedono le stelle

Cosa prevedono le stelle per la giornata del 3 gennaio 2024 per i nati sotto il segno del Leone, vergine, bilancia e scorpione? A rivelare tutto è, come sempre, Paolo Fox attraverso la classifica dei segni zodiacali svelata all’interno dello spazio dedicato all’oroscopo durante il programma di Raidue “I fatti vostri”. Secondo l’astrologo più famoso d’Italia, le stelle sorridono al Leone che si piazza al secondo posto della classifica ma soprattutto alla Bilancia che guida la classifica con il primo posto.

Si piazzano più in basso, invece, la Vergine che occupa il nono posto e lo Scorpione che si trova in settima posizione, ma cosa prevedono nel dettaglio le stelle? Andiamo a scoprire tutte le previsioni.

Leone e vergine oroscopo Paolo Fox 3 gennaio: amore a gonfie vele per…

Secondo le previsioni dell‘oroscopo di Paolo Fox del 3 gennaio 2024, i nati sotto il segno del Leone devono recuperare i sentimenti. Venere e mercurio sono attivi. Potete dire le frasi più belle, siete molto appassionati e in questo momento tutto vi riesce bene.

Il segno della Vergine, in questo periodo, chiede aiuto. Se nella vostra vita entra una persona creativa va molto bene ma questa persona non deve mettere becco negli affari privata e non deve mettere disordine nella vostra vita. E’ un anno molto importante e non date retta ad una sensazione di nervosismo che sentite in questi primi giorni di gennaio.

Bilancia e Scorpione oroscopo Paolo Fox 3 gennaio 2024: tempo di recupero per…

Stando alle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 3 gennaio, progetti importati da studiare fin da adesso per i nati sotto il segno della Bilancia perché la primavera e l’estate saranno per voi fonti di tanto benessere, quel benessere che, invece, avete limitato nella primavera e nell’estate del 2023. E’ tempo di recupero.

Infine, i nati sotto il segno dello Scorpione sono irascibili e a volte un po’ permalosi. Il consiglio è quello di farsi scivolare tutto addosso. Sciogliete i nodi perché è il momento giusto per iniziare a fare progetti senza sentire troppo la pressione degli altri.











