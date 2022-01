Leontine Snell, mamma di Nathaly Caldonazzo/ Il rapporto con Enzo Paolo Turchi e…

Nathaly Caldonazzo, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6, inizia a farsi conoscere dal pubblico anche per aspetti inediti della sua vita privata. Forse non tutti sanno che la passione per la danza le è stata trasmessa dalla mamma, Leontine Snell, che era una coreografa e ballerina, oltre ad essere stata una delle Bluebell del Lido di Parigi. Negli ultimi anni si è dedicata alle figlie (Nathaly ha una sorella, Patrizia), oltre che a insegnare danza jazz. Tra le sue allieve più note ci sono Sabina Stilo e Valeria Marini. Proprio la madre della Caldonazzo è stata tirata in ballo nella Casa di Cinecittà nella scorsa puntata del Grande Fratello, quando si è parlato di contatti con Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, e di un invito al matrimonio di questi ultimi.

In effetti è facile prevedere che Enzo Paolo e Leontine Snell si conoscano perché entrambi coreografi e celebri ballerini. È infatti molto probabile che i due abbiano lavorato insieme in più occasioni e da lì sia nata un’amicizia, poi continuata anche con Nathaly. Va infine detto, parlando di Leontine, che Nathaly ha deciso di vivere l’esperienza al Bagaglino proprio ricordando i fantastici costumi che sua mamma indossava a Parigi, un sogno che voleva realizzare.

Qual’è il rapporto tra la mamma di Nathaly Caldonazzo ed Enzo Paolo Turchi?

Al “Gf Vip” Nathaly Caldonazzo ha avuto modo di ritrovare Carmen Russo, che può vantare una lunga conoscenza anche con sua mamma Leontine. È stata proprio lei stessa a rivelarlo una volta entrata nella Casa, arrivando a sottolineare anche di essersi sentita delusa per il distacco manifestato dalla collega: “Mia madre è una coreografa, nel mondo della danza ci si conosce – ha dichiarato l’ex primadonna del Bagaglino in puntata -. Non dico amiche, ma di certo li conosco da una vita (il riferimento è a Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, ndr). Mi hanno anche invitato al loro matrimonio, due anni fa, quand’era?”.

Una rivelazione che ha colto di sorpresa anche il conduttore, Alfonso Signorini, sempre in prima linea sulle vicende private che coinvolgono i personaggi famosi grazie alla lunga esperienza da direttore di ‘Chi’. Carmen è apparsa stizzita dalle parole della collega e ha negato: “Invitata al matrimonio? Non credo. Forse ti aveva contattato la sorella di Enzo Paolo, forse questo“. Una risposta che non è stata accolta in modo favorevole da Nathaly Caldonazzo, che ha prontamente ribattuto per difendere la sua posizione: “Ho sentito Enzo Paolo anche prima di entrare al Gf”.

A chiudere il discorso ci ha pensato proprio il giornalista: “Questa roba qua mi intriga. Telefonerò ad Enzo Paolo , mi farò dire tutto”. Il mistero si infittisce.



