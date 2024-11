Con “La Canzone Nostra” di Mace feat. Blanco & Salmo, i Les Votives hanno chiuso la puntata di X Factor 2024 di giovedì scorso con un’altra performance incredibile. In gara restano ormai solo 7 cantanti dopo l’eliminazione lampo di Danielle durante l’Hell Factor e dei The Foolz, che hanno dovuto abbandonare il programma dopo il ballottaggio della seconda manche. Ed è così che siamo giunti alla puntata degli inediti, che si terrà giovedì 21 novembre 2024.

Eliminati X Factor 2024 quinto live, chi sono?/ Lowrah rischia di uscire, paura per i Punkcake

L’ansia è alle stelle per i Les Votives, considerati come l’unica vera rock-band di X Factor 2024. Quest’anno il programma si è riempito di gruppi musicali, lasciando il rap alle spalle per riportare in vigore un po’ di sano punk con i Punkcake e swing con i Patagarri. Per quanto riguarda i Les Votives, sin dall’inizio di questa edizione di X Factor 2024 si sono portati a casa tantissimi commenti positivi della giuria, composta da Manuel Agnelli, Achille Lauro loro giudice, Paola Iezzi e Jake La Furia.

Francamente, la lettera commovente di una fan di X Factor 2024/ "All'inizio non mi piacevi, ma oggi..."

X Factor 2024, Les Votives come i Beatles? Di cosa parla il loro inedito “Monsters” e il commento di Jake La Furia

Arriva ufficialmente una nuova e temutissima puntata di X Factor 2024, con gli inediti programmati per giovedì 21 novembre. Tra loro, anche i Les Votives, che presenteranno “Monsters“, una canzone che a quanto apprendiamo dai canali ufficiali del programma di Sky Uno, racconta di un litigio. In particolare, l’inedito dei Les Votives parla di un confronto acceso tra due persone, dopo che uno di questi si rende conto di aver trascurato qualcuno di importante. I social del programma ci svelano anche che il nuovo brano della band avrà un ritmo che “non si interrompe mai”, tipica delle loro influenze musicali rockeggianti.

LOWRAH a X Factor 2024, polemica "femminista" di Paola Iezzi con Manuel/ "Delle donne non va mai bene niente"

I Les Votives sono camaleontici, ma riescono sempre a mantenere uno stile inconfondibile, portando con sè vibrazioni vecchie e contemporanee allo stesso tempo. C’è chi all’inizio li ha paragonati addirittura ai Pink Floyd, fino a chi invece vede in loro i famosi Beatles. Quel che è certo è che i commenti che si susseguono sui social fanno capire quanto i tre ragazzi siano amatissimi dal pubblico e anche Jake La Furia si è ricreduto dopo l’ultima puntata, con una frase che ha fatto il giro del web: “Io sono un po’ scosso. Dopo avervi detestato per troppa bravura, ho imparato ad amarvi“.