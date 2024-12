Les Votives in finale a X Factor 2024?

A giocarsi il trionfo a X Factor 2024 troveremo anche i Les Votives, pronti a contendere la vittoria aI Patagarri, Lorenzo Salvetti e Mimì, altri finalisti della trasmissione. I Les Votives sono Angelo Maria Randazzo (batteria), Riccardo Lardinelli (voce e chitarra) e Tommaso Venturi (basso). I tre artisti hanno 25, 23 e 19 anni, sono originari di Milano e riescono a mescolare musica contemporanea con alcune caratteristiche del passato, dando vita a un concentrato di esplosività. Alle audizioni sono stati premiati da Achille Lauro, che ha deciso di giocarsi l’X pass per la band.

Les Votives in finale a X Factor 2024, vincono loro?/ Web: "Nati per questo, i migliori di questa edizione"

Novella 2000 ha ripercorso il cammino dei Les Votives a X Factor, elogiandone la crescita nell’arco delle varie puntate: “Un percorso quello dei Les Votives a X Factor 2024 che è sempre stato in crescendo, anche durante i Bootcamp si sono esibiti in due versioni molto originali di Bang Bang (My Baby Shot Me Down) di Nancy Sinatra e Città vuota di Mina durante gli Home Visit”.

Jessica Morlacchi si scontra con Luca Calvani al Grande Fratello 2024/ "Stai dicendo cose senza senso"

X Factor 2024, Les Votives ripropongono in finale l’inedito Monster

Per l’atto finale del talent di Sky, I Les Votives daranno al pubblico la possibilità di riascoltare Monster, canzone inedita presentata nel corso dei mesi scorsi e che verrà riproposta nella cornice meravigliosa di questa sera da piazza del Plebiscito a Napoli. La canzone, presentata in inglese dai Les Votives a X Factor 2024, si sofferma su un duro litigio tra due ragazzi con uno di loro consapevole di aver messo l’altro in secondo piano, un pezzo dal ritmo forte e crescente:

Heard your music playing, night and day rooms full of glory

When the mask is falling masks are falling, different kind of meaning

Lorenzo Salvetti in bilico alla finale X Factor 2024/ Le parole prima della diretta: "C'è l'ansietta per..."

What you’re thinking, can’t you fix it?

But just tell yourself what you prefer

If you don’t feel it, things are so quick here Then you close the door we crossed before.