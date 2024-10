Les Votives sono una band che ha conquistato il Live Show di X Factor 2024 grazie all’X Pass di Achille Lauro che li ha voluti con sé già dalla prima esibizione. Saranno on stage giovedì 24 ottobre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, a partire dalle 21:15.

Les Votives, chi sono? Un alternative rock band che ha le carte in regola per vincere X Factor 2024

Les Votives sono un trio composto da Angelo Maria Randazzo, Riccardo Lardinelli e Tommaso Venturi: una band di giovanissimi ma già maturi per come tengono il palco. Il gruppo ha scelto questo nome perché, così come hanno confessato nell’intervista per il programma, la musica è il loro voto, ovvero la loro più grande passione.

X Pass di Achille Lauro per Les Votives

Les Votives hanno calcato per la prima volta il palco di X Factor 2024 con un’interpretazione molto interessante di Gold on the Ceiling dei Black Keys. La loro audizione ha unito il pubblico in un grande applauso, riuscendo a conquistare i 4 giudici, in particolare Achille Lauro che ha deciso di riservare il suo X Pass proprio per loro, definendo la loro esibizione “stupenda”. La loro musicalità “rock chic”, così come amano definirla, ha attirato l’attenzione generale, permettendo loro di arrivare senza ulteriori ostacoli direttamente ai Bootcamp.

Durante la loro intervista di presentazione X Factor 2024, i Les Votives hanno raccontato che non esiste un leader del gruppo, bensì che si sentono come se fossero in famiglia. I giovani musicisti hanno inoltre affermato di avere un unico obiettivo: fare arrivare la loro musica a quante più persone, trasmettendo il messaggio di vivere la vita come si vuole.

Grazie all’X Pass di Achille Lauro i Les Votives si presentano nuovamente sul palco durante i Bootcamp con un brano amatissimo, My baby shot me down di Cher, ottenendo un altro incredibile successo. Il pubblico in standing ovation inneggia ad una sedia, e anche i giudici si alzano in piedi per applaudirli, mentre Manuel Agnelli rinnova il suo rammarico di non averli nella propria squadra.

Ovviamente arriva la meritatissima sedia, e i Les Votives passano agli Home Visit.

La sorpresa del brano in italiano agli Home Visit

In quest’ultima fase, la band decide di cambiare completamente genere, presentando ad Achille Lauro un brano italiano, Città vuota di Mina, dimostrando per la prima volta le loro potenzialità nella nostra lingua. mIl giudice si dimostra entusiasta della loro versatilità, non resta altro da fare che assistere alla loro prima esibizione live.