Come se la stanno cavando i Les Votives a X Factor 2024? La finale è alle porte e loro, come tutti i cantanti di Achille Lauro, sono giunti all’ultima puntata del talent musicale più seguito dell’anno. Grazie ad una vera e propria rivoluzione del programma si è dato (finalmente) spazio alle rock band e non solo, il genere punk e jazz è stato il vero protagonista di questa edizione, a differenza degli anni passati in cui abbiamo sempre visto in primo piano il rap e la trap.

Per la gioia di Manuel Agnelli e non solo, abbiamo ascoltato tanti pezzi rock e tra le band che ce l’hanno fatta spiccano i Les Votives, gruppo estremamente apprezzato per diversi motivi. Primo fra tutti, la voce del frontman, autentica, graffiante e al limite tra un Freddie Mercury e Mick Jagger. Il loro stile è inconfondibile, influenzato anche dal gusto personale del loro giudice Achille Lauro che li ha condotti fino a qui valorizzandoli al massimo. Tanta la passione e tanta la bravura, tanto che si chiamano “Les Votives” proprio per il fatto che hanno fatto un voto alla musica.

Finale di X Factor 2024, Les Votives vincitori? Cosa ne pensano i fan

Durante la prossima puntata, ovvero la finale di X Factor 2024, i Les Votives canteranno “Someone Like You” di Adele insieme ai loro pezzi più di successo come la cover di “You Make Me Feel“, “Sign Of The Times” di Harry Styles e “Are You Gonna Be My Girl“. Oltre a questi pezzi, i Les Votives canteranno anche “Monsters“, il loro inedito che però non è riuscito ad entrare nel cuore degli spettatori, dato che gli ascolti su Spotify risultano ancora piuttosto bassi. In ogni caso, il pubblico adora i Les Votives, apprezzando il loro look anni ’70.

Molti li paragonano ai Rolling Stones e tra i commenti dei fan alcuni lasciano proprio intendere ad una possibile vincita: “A mio avviso i migliori di questa edizione. Mi auguro possano vincere“, scrive un utente, mentre un altro fan: “Vincitori per me! Bravi sia musicalmente che vocalmente. Definisco la loro musica elegante“. Insomma, tutti commenti positivi, che ci portano a pensare che la band potrebbe tranquillamente arrivare a vincere il talent di Sky Uno, anche se la competizione resta accesa fino all’ultimo.