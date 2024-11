Pagelle X Factor 2024, eliminati i Punkcake e Francamente

Ormai è fatta: manca una puntata e questa edizione di X Factor 2024 si conclude con quattro artisti in gara per la vittoria. Questa sera non è di certo facile procedere con le nostre pagelle X Factor 2024, dopo un sesto live della semifinale che ha messo i brividi a tutti, tra canzoni commoventi ed eliminazioni che nessuno si aspettava. Il primo colpo di scena è avvenuto dopo la prima manche, quando abbiamo scoperto chi sono i primi finalisti di X Factor 2024. Ad accedere alla finale sono stati i Patagarri, che felicissimi hanno lasciato il palco per seguire la puntata da dietro le quinte.

Anche questa sera abbiamo assistito ad una diretta dove anche i giudici hanno fatto fatica a delineare un verdetto: Francamente e i Punkcake hanno dovuto abbandonare il programma, ma se per questi ultimi l’eliminazione era nell’aria, nessuno si aspettava che la bravissima Franca uscisse dal talent così presto e in un ballottaggio con Mimì Caruso. Grande ingiustizia, che va a colpire soprattutto la presenza femminile a X Factor 2024, come ha sottolineato Francamente durante il suo discorso appena dopo la sfida con la collega. Ma bando alle ciance e passiamo subito al vivo delle nostre pagelle X Factor 2024 e scopriamo chi secondo noi se l’è cavata meglio e chi invece non ha dato il massimo.

Patagarri dritti in finale, voto pagelle X Factor 2024

Iniziamo da coloro che sono stati mandati direttamente in finale, i Patagarri. Anche in questo caso, contro ogni pronostico (di Jake, precisiamolo), la band è riuscita addirittura ad evitare la seconda manche, volando dritta dietro le quinte e aspettando l’ultima puntata di Napoli prevista per giovedì prossimo. Questa sera il gruppo ci ha sorpresi con un pezzo davvero magnifico, Can’t Help Falling in Love, cantata da Elvis Presley originariamente e scritta da George David Weiss, Hugo Peretti e Luigi Creatore. I cinque ragazzi si sono presentati sul palco vestiti in smoking con un sax da brividi. Patagarri: voto 9 e mezzo.

Passiamo a Mimì Caruso con le pagelle X Factor 2024. La cantante ha incantato tutti con Billie Holiday in Strange Fruit, accompagnata dall’eccezionale orchestra del programma, che per le semifinali ha affiancato gli artisti durante i brani della prima manche. Secondo i giudici e secondo i social, la sua esibizione è stata da pelle d’oca: un concentrato di emozioni incredibili che solo una voce come la sua riesce a dare, sfondando lo schermo e arrivando dritta al cuore degli ascoltatori. Nella seconda manche, l’artista ha poi portato sul palco Mina con “Mi Sei Scoppiato Dentro il Cuore“. Mimì, voto 8, ma solo perchè ogni tanto vorremmo vedere più personalità da parte sua, senza nulla togliere alla bravura, sia chiaro.

Pagelle X Factor 2024, Les Votives come i Rolling Stones? Ricky pare Mick Jagger!

Continuiamo le pagelle X Factor 2024 con un altro gruppo, i Les Votives, che sebbene nella prima manche non siano stati così convincenti con “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini, hanno recuperato alla grande con “Crazy” durante la seconda parte della puntata. Il pubblico li adora, e sui social spuntano vere e proprie flotte di fan che li sostengono durante tutte le dirette X Factor 2024. Les Votives: voto 9. Vicini alla perfezione anche se decisamente meccanici e sottotono nella canzone di Mia Martini. Ma il frontman pare proprio Mick Jagger, quindi, data la cit al più grande dei Rolling Stones, non possiamo scendere sotto al nove.

É giunto il momento di Lorenzo Salvetti, a parer nostro il cantante più controverso di questa semifinale. Intendiamoci, entrambe le sue esibizioni sono state ben eseguite, con la sua solita verve da uomo distrutto e sofferente per amore. Inizialmente ha portato sul palco Caruso di Lucio Dalla, per poi esibirsi in Questo piccolo grande amore di Baglioni. Se la prima è stata – come dice Manuel Agnelli – una scelta un po’ azzardata, la seconda è parsa una sorta di cuscinetto comodo per l’artista, dato che il brano è perfettamente nelle sue corde. Achille Lauro ha giocato d’astuzia? Lorenzo Salvetti, voto 7.