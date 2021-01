Letizia e Sophie Maelle, compagna e figlia Federico Fashion Style/”Mi guardano in tv”

Letizia e Sophie Maelle sono la compagna e la figlia di Federico Fashion Style, il parrucchiere delle star ospite della nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Una storia d’amore importante quella che lega il celebre parrucchiere alla donna che da tantissimi anni è al suo fianco; un amore suggellato e rafforzato anche dalla nascita della piccola Sophie Maelle, la figlia tanto voluta e desidera. Parlando proprio del rapporto con la moglie Letizia, Federico Lauri dalle pagine del settimanale Chi ha rivelato: “Sono fidanzato da 12 anni con una ragazza, Letizia, che mi ha sempre supportato. Non era parrucchiera, ma lo è diventata anche per vederci. E avere quella che oggi è la nostra bambina era il mio grande desiderio: io voglio che tutti i sacrifici che sto facendo oggi possano rendere felice mia figlia domani”.

La piccola Sophie Maelle, infatti, è il centro della vita di Federico Fashion Style che proprio dalle pagine del settimanale di Alfonso Signorini ha confessato quanto abbia sofferto per averla: “abbiamo fatto l’inseminazione, io sono stato operato per il varicocele, lo racconto sempre perché ci sono tante persone come me che si vergognano. Io dico: ‘Fatelo, perché è una cosa normale’, e Sophie Maelle è frutto del mio amore e dell’amore di Letizia”. Parlando poi della figlia ha detto: “è un po’ matta, come la sua madrina, Valeria Marini, ma come lei è sempre sul pezzo”.

Federico Fashion Style: “mia moglie Letizia e mia figlia Sophie Maelle mi guardano sempre in tv”

Letizia e Sophie Maelle sono la cosa più importante della vita per Federico Fashion Style. Il parrucchiere, infatti, non hai nascosto che tutto quello che sta facendo è proprio per il futuro della tanto desiderata figlia. Parlando poi della piccola, Lauri ha raccontato: “mi guarda sempre in televisione e mi vede come un gioco, come un cartone animato, un po’ come un supereroe. Ho un’applicazione per smartphone e lei, ogni volta che non ci sono, può cliccare su questa app e vedermi. E quando clicca esclama sempre: ‘Il mio papà, il mio papà’. Mi vengono le lacrime al solo pensiero”. Attenzione però, Federico Fashion Style non nasconde di voler allargare la famiglia con la sua amatissima Letizia, ma ha prontamente precisato: “mi piacerebbe, ma ho troppi impegni. Vorrei essere un papà presente. Ma in futuro, allargherò senz’altro la famiglia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA