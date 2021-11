Letizia, la mamma della tronista Roberta Giusti sbarca a Uomini e Donne/ Abbracci…

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi. Dopo il momento dedicato alla durissima lite tra Marcello e Armando Incarnato, Maria De Filippi ha concesso spazio al trono classico. In trono sono arrivare le due troniste Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole che è apparsa abbastanza nervosa all’idea di dover incontrare i suoi corteggiatori. La conduttrice, però, la rassicura e sceglie di cominciare con Roberta Ilaria annunciando, poi, la presenza della mamma di Roberta in studio.

Letizia, questo il nome della signora, è una nuova dama del trono over di Uomini e Donne. Felice di vederla tra le signore del parterre, pronta a rimettersi in gioco, Roberta Ilaria si mostra molto emozionata. “Posso abbracciarla? Non la vedo da due mesi“, dice la tronista che, munita di mascherina, va poi ad abbracciare la mamma.

Uomini e Donne: nel parterre del trono over arriva la mamma della tronista Roberta Ilaria Giusti

Come ha raccontato Roberta Ilaria Giusti nel video di presentazione realizzato per la prima puntata di Uomini e Donne, il papà è venuto a mancare alcuni anni fa. Per Roberta e la sua famiglia è stato un dolore immenso. Insieme, però, hanno reagito e Roberta è riuscita a laurearsi ed ora è pronta a cercare l’amore.

Legatissima alla famiglia, ha accolto con gioia la decisione della madre di partecipazione al trono over. “Ci ha scritto, ma abbiamo chiesto prima a Roberta se fosse d’accordo”, ha spiegato in studio Maria De Filippi. Mamma e figlia, dunque, proveranno a cercare l’amore insieme nello studio di Uomini e Donne.

