Letizia Petris a Paolo Masella “se fossimo state tutte single, chi avresti scelto?”/ Lui svela: “Te, perché…”

Arriva un nuovo chiarimento tra Paolo Masella e Letizia Petris al Grande Fratello 2023. I due coinquilini hanno stretto un grande rapporto di amicizia, che però non può spingersi oltre dal momento che la fotografa è fidanzata. Tuttavia, Letizia vuole capirci di più circa i sentimenti che il macellaio nutrirebbe nei suoi confronti e, come mostra un video condiviso sulla pagina Instagram del reality, per questo motivo gli ha posto una domanda ben specifica: “Se tu fossi entrato qui e fossimo state tutte single, e quindi avresti avuto la libertà di scegliere, chi avresti scelto?“.

Masella senza esitazioni ha risposto che avrebbe scelto lei, spiegando: “Perché mi sei piaciuta per la persona che sei, determinata, come sei fatta te, la forza che hai. Te l’ho già detto il motivo, non è un livello estetico o caratteriale, perché te l’ho pure detto che caratterialmente siamo non adatti a stare insieme“. Il ragazzo rivela dunque cosa gli piace di lei: “A me la cosa che è piaciuta di te è la persona che sei. L’immagine che ho di te non ce l’ho di nessun’altra“.

Letizia Petris mette le mani avanti, spiegando che questa sua domanda è dettata dalla curiosità generale di altre sue coinquiline al Grande Fratello 2023: “Era una domanda che mi hanno fatto, volevo sapere anche la tua. Non è perché mi interessa sapere la risposta, ma mi è stata fatta sta domanda e riflettendoci non lo avrei detto. Secondo me la tua donna ideale è un incrocio tra me, Anita e Angelica“.

Paolo però svela che il suo prototipo non è Angelica, anche se la stima per il rapporto che ha con il suo fidanzato: “È riuscita a trovare quello che io cerco. Io voglio una donna che, quando parlo di lei, mi brillano gli occhi e non vedo l’ora di stringerla. Come deve essere giusto trattare la tua metà“. Infine, ammette che ha difficoltà ad avvicinarsi a Letizia, dal momento che lei fuori ha un fidanzato che la aspetta e che dunque non potrebbe accadere nulla nella Casa: “Prima di venire vicino a te mi faccio 200 domande. Come ti ho detto, la maggior parte delle volte in cui sei triste per la situazione che hai, vorrei venire ma non è il caso che io venga. Però mi dispiace che stai così per causa mia“.

