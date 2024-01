Letizia Petris attacca di nuovo Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024: “Non mi fai paura!”/ “Sii più umana”

Grande Fratello 2024: è di nuovo scontro tra Letizia Petris e Beatrice Luzzi, la fotografa: “Sii più umana, non mi fai paura”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e sono state trasmesse delle immagini in cui Beatrice Luzzi criticava l’atteggiamento di Paolo Masella nei confronti di Vittorio Menozzi e tutto ciò ha spinto Letizia Petris a inveire con Beatrice Luzzi. Non è un mistero per nessuno che la giovane fotografa non apprezzi e non stimi l’attrice, gli attacchi sono frequenti ed anche ieri notte dopo la puntata c’è stato un nuovo scontro.

Nel dettaglio, Beatrice Luzzi nei giorni scorsi ha giudicato incomprensibile il rimprovero di Paolo Masella a Vittorio Menozzi, quest’ultimo colpevole di aver essere rimasto troppo vicino a Letizia mentre lei si cambiava. Sentendo tali frasi dopo la puntata del Grande Fratello 2024 la fotografa è sbottata contro l’attrice: “Sii più umana e meno statua.” A questo punto, però, l’attrice non è rimasta in silenzio ed ha replicato a tono: “Io umana? In 25 giorni da quando si è sentito male non c’è stata una volta in cui tu mi abbia chiesto di mio padre! Forse ti converrebbe anche a te pensare più agli altri e meno a te stessa!” “Non mi fai paura” ha replicato la Petriz.

Beatrice Luzzi ancora nel mirino di Letizia Petris: scontro dopo la puntata del Grande Fratello 2024

Lo scontro tra Letizia Petris e Beatrice Luzzi dopo la puntata del Grande Fratello 2024 è solo l’ultimo di una lunga lista. Pochi giorni fa quando l’attrice è ritornata in Casa dopo l’assenza di alcuni giorni dovuti alla morte del padre, Letizia ha totalmente frainteso le sue parole: “Appena è tornata mi ha abbracciata e mi ha detto ‘adesso siamo in due’. Mi ha toccato sul mio punto debole (la morte del padre). Non la sopporto.”

Mentre in diretta ieri sera è stata Beatrice Luzzi a criticare pesantemente Letizia Petris: “gira sempre mezza nuda ed è molto disinibita! Poi va nei letti di tutti…” E per questo Cesara Bonamici è prontamente intervenuta per difendere la fotografa dicendola all’attrice che tale frase è denigratoria. Insomma, all’interno della Casa c’è una spaccatura netta e Beatrice Luzzi continua ad essere il bersaglio di molti concorrenti, non solo Letizia, ma anche Anita, Paolo, Massimiliano e Giuseppe.

