Letizia Petris dopo la lite con Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: “Ho paura”/ “Mi passa di fianco e…”

Grande Fratello 2023, Letizia Petris dopo la lite con Beatrice Luzzi: “Ci sto male“

Nella Casa del Grande Fratello 2023 la discussione avuta con Beatrice Luzzi ha lasciato pesanti strascichi in Letizia Petris. La fotografa non ha ancora digerito il comportamento dell’attrice, che durante una cena si è stizzita perché avrebbe voluto versarsi il vino da sola, mentre lo stava già facendo Letizia per tutti i concorrenti seduti a tavola. Dopo quell’episodio la ragazza è andata in crisi e si è sfogata a bordo piscina con Paolo Masella, come mostra un video circolante su X.

“Io ci sto male Paul. Io voglio bene davvero alle persone, non voglio bene per finta. E per quanto possa sembrarti assurdo, io a Beatrice voglio bene“, ammette, non trovando una ragione nel comportamento della Luzzi nei suoi riguardi. “Un conto è se si comporta così con Anita e Giuseppe, con loro ha dei trascorsi quindi di conseguenza do un senso a questa cosa. Ma non puoi farlo anche con le persone che ti hanno sempre portata in alto. Per quanto sia pungente, è una donna che io stimo per la sua forza, per la sua dedizione nelle cose“.

Letizia Petris: “Mi passa di fianco e ho paura, sono terrorizzata“

Letizia Petris è rimasta visibilmente scossa dal battibecco con Beatrice Luzzi, e teme che il loro rapporto al Grande Fratello 2023 sia ormai irrimediabilmente compromesso. Nei confronti dell’attrice non nutre odio ma un bene e una stima infinita, spiega, tuttavia ora avrebbe persino paura di passarle accanto: “Il problema mio è che non mi sta antipatica. Mi fa star male. Ho quasi paura. Mi passa di fianco e ho paura che mi dica qualcosa e possa distruggermi. Sono terrorizzata“.

Facendo il paragone con Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, ormai abituati agli scontri quotidiani con Beatrice, Letizia ammette: “Le sto lontano perché ho paura, perché io poi crollo. Anita e Giuseppe ormai si sono fatti le ossa e sono in grado di gestire un certo tipo di situazioni, io no“.

