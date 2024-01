Letizia Petris è innamorata di Paolo Masella al Grande Fratello 2023/ “Se continuiamo così…”

Grande Fratello 2023, Letizia Petris: è ‘quasi’ amore per Paolo Masella

Al Grande Fratello 2023 i concorrenti hanno diverso tempo da spendere in conversazioni e confronti, non sempre dai toni elevati come erroneamente si può pensare. Nelle ultime ore infatti, come si evince da una clip pubblicata dal sito ufficiale del reality, alcuni inquilini hanno disquisito sul valore delle parole quando si tratta di mettere in gioco i sentimenti.

Ad aprire le danze è stata Perla che ha ribadito il suo rapporto viscerale con Giuseppe Garibaldi: “Per me lui è un punto di riferimento, se non ci fosse lui in Casa mi sentirei come persa…”. Da qui si è partiti poi a ragionare sull’utilizzo di determinati termini come carineria con il calabrese che ha segnalato il rischio di svalutare le parole importanti se utilizzate ‘random’ verso chiunque pur di sembrare affettuosi.

Letizia Petris: “Paolo lo vedo nel mio futuro, però…”

Udite le parole di Perla e Giuseppe, è dunque intervenuta anche Letizia Petris che ha offerto il suo punto di vista tirando in ballo anche il suo rapporto con Paolo Masella. Nonostante fosse presente anche quest’ultimo, la fotografa non si è fatta remore nel parlare in maniera chiara e sincera dei suoi sentimenti per il concorrente del Grande Fratello 2023. “Io non posso dire a Perla: ‘Sei la mia migliore amica’, come non posso dire che amo Paolo. Ti posso dire che sta iniziando ad essere una delle persone più importanti che mi porterò fuori; sicuramente se continuiamo così mi innamorerò di Paolo, tanto. Lo vedo nel mio futuro…”.

Letizia Petris, a quanto pare – stando a quanto affermato nella clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello 2023 – prova già un sentimento forte per Paolo Masella ma non sembra ancora pronta a definirlo amore. “ Ci sono delle cose che per me hanno un valore tale per cui non è che le dico così, tipo ‘ti voglio bene’… Io che ti conosco da 4 mesi, e siamo uno la metà dell’altro, comunque non mi verrebbe da dirtelo…”











