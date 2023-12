Letizia Petris e papà Osvaldo morto per leucemia: “Spento il 31 dicembre”/ Il ricordo al Grande Fratello 2023

Osvaldo Petris, chi è il papà di Letizia Petris morto di leucemia il 31 dicembre 2020

Le Feste natalizie sono l’emblema della famiglia e degli affetti, giorni in cui si può trascorrere molto più tempo con chi si ama. Quando, però, ci sono delle gravi perdite ad amplificarsi ed essere più sentito è il dolore. Lo sa bene Letizia Petris, concorrente del Grande Fratello 2023, a cui proprio la notte di Capodanno del 2020 è morto il papà Osvaldo a causa della leucemia. La giovane fotografa ha raccontato lei stessa il suo dramma agli altri concorrenti del reality di Canale 5 nelle scorse settimane: “È entrato in ospedale e mia madre mi ha detto che aveva la leucemia. Il 25 dicembre, dopo pochi giorni dal ricovero, lo abbiamo messo in coma farmacologico.”

Sophie Codegoni 'insieme' ad Alessandro Basciano/ Reazione dell'ex accende il gossip: ritorno di fiamma?

Letizia Petris ha continuato il drammatico racconto della malattia e della morte del padre Osvaldo: “È andato il coma il 25 dicembre e ha deciso di andare via il 31 dicembre. Quella sera ci chiamano per dirci che non c’era più nulla da fare e ci danno due scelte: o staccare la spina, oppure aspettare che sarebbe andato da solo ma ci sarebbe voluto molto tempo.” La giovane fotografa adesso è nella Casa del Grande Fratello 2023 e proprio nella puntata di questa sera riceverà la sorpresa della mamma Sara Ronconi.

Sara, chi è la mamma di Letizia De Petris/ Sorpresa al Grande Fratello 2023, lei: "Temeva facessi errori"

Letizia Petris ricorda il papà Osvaldo: “Gli ripetevo che non doveva morire”

Letizia Petris per il papà Osvaldo, morto di leucemia, ha speso delle dolcissime parole. Anche se è passato del tempo dalla sua scomparsa il dolore ed il ricordo in lei sono sempre vivi: “Gli ripetevo che non doveva morire perché doveva portarmi all’altare. È stato tutta la mia vita. Mentre era all’ospedale imbottito di medicine, continuava a dirmi che ero bellissima, che non aveva mai visto una donna più bella. Fino all’ultimo secondo è rimasto mio padre.” E subito dopo ha aggiunto: “E poi ci sono io che non vorrei altro che fosse qui.”

Alessandro, chi è il papà di Perla Vatiero/ Lei al Grande Fratello 2023: "Bravo a superare un dramma"

Nella puntata di questa sera, sabato 31 dicembre, del Grande Fratello 2023, Letizia Petris riceverà la sorpresa della mamma Sara. La giovane non ha avuto un vita facile. I suoi genitori si sono conosciuti e innamorati nella comunità di San Patrignano perché entrambi tossicodipendenti. Letizia è nata ed ha vissuto in quella comunità fino al 15 anni. Poi nel 2020 il padre si è ammalato di leucemia ed è morto poco dopo. Con la morte del padre il rapporto tra la giovane e la mamma è diventato ancora più forte e solido e questa sera la donna entrerà al GF per sostenere e incoraggiare la figlia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA