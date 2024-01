Letizia Petris piange per la frase di Beatrice sul papà morto/ Luzzi furiosa: “Stronz*, la peggiore!”

Letizia Petris, crisi di pianto per la frase di Beatrice Luzzi sul papà morto: cos’è successo al Grande Fratello 2023

Se c’è qualcuno che davvero sperava che Beatrice Luzzi non tornasse al Grande Fratello 2023 dopo la morte di suo padre, al punto da definirlo ‘ingiusto’ è Letizia Petris. La gieffina aveva già espresso il suo disappunto sul suo possibile ritorno nelle ore prima della diretta che hanno poi visto rientrare l’attrice, che ha però voluto fare un passo verso la fotografa, abbracciandola una volta in Casa. La faccia già scura di Letizia si è però ulteriormente imbronciata di fronte alla frase che Beatrice le ha detto rivedendola.

“Adesso siamo in due“ è la frase che Beatrice Luzzi ha detto a Letizia Petris, facendo riferimento al fatto che entrambe hanno perso il papà. La fotografa ha inizialmente accolto col sorriso l’osservazione di Beatrice, poco dopo è però scoppiata in lacrime tra le braccia di Paolo Masella, con tanto di ‘Non la sopporto’ riferito all’attrice.

Beatrice Luzzi furiosa con Letizia e Paolo: “Con loro ho chiuso!”

Letizia ha dunque accolto male le parole di Beatrice, trovandole sgradevoli e non di vicinanza. Cosa che Paolo ha fatto poi notare a Fiordaliso, che ha infine riferito tutto a Beatrice. “Loro mi hanno detto che hai detto con cattiveria che adesso siete in due senza un padre. Ma con cattiveria? Lui mi ha proprio detto che il tuo tono non era bello.” sono state le parole della cantante, che sono bastate a far infuriare Beatrice.

“Ma che con cattiveria? Dai, ma scherziamo? Ma è una stro*za, è veramente la peggiore.” è sbottata Beatrice. Così ha spiegato la sua verità su quella frase: “Era un primo passo verso di lei, una forma di solidarietà, nonostante lei non mi avesse mai chiesto nulla di mio padre nemmeno al mio rientro a dicembre, nonostante avesse la faccia scura ieri sera quando sono tornata, nonostante non mi abbia detto ciao, sono andata io da lei ad abbracciarla. L’ho fatto per trovare un punto. Lei è capace di pensare delle cose aberranti.” Delusa da Letizia e Paolo, Beatrice ha quindi preso una decisione: “Con loro ho chiuso!”

