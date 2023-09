Letizia Petris stronca Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023/ “Io doppia faccia? Sei tu che sei falsa!”

Letizia Petris e Grecia Colmenares: lite al Grande Fratello 2023

Sorgono le prime tensioni nella Casa del Grande Fratello 2023, e l’antipatia tra Letizia Petris e Grecia Colmenares si fa sentire sempre più. L’attrice negli ultimi giorni ha avuto diversi battibecchi con la coinquilina e con Anita, come emerso nella puntata di lunedì sera. Le tensioni, poi, si sono trasformate in un vero e proprio scontro delle ultime ore, avvenuto durante un gioco in compagnia organizzato dalla produzione. “Tu hai detto che io voglio farmi notare in puntata. Io che sono la persona più ingenua e stupida del mondo“, ha ammesso la fotografa.

Tuttavia Grecia non è così convinta delle buone intenzioni della coinquilina, e ribatte: “Non sei ingenua, guarda“. Il clima si è fatto elettrico e lo scontro è entrato nel vivo, con Letizia che cerca di spiegare le sue ragioni: “Lo sono, perché Grecia è stata l’unica in questa Casa…“. L’attrice, tuttavia, tenta più volte di interromperla, scatenando la sua rabbia: “Posso parlare? Allora io vado a fumare“.

Letizia Petris all’attacco: “Sei tu che sei falsa nei miei confronti!“

Nel corso della lite sono intervenuti alcuni concorrenti, che hanno invitato Grecia Colmenares a non interrompere Letizia Petris e a farla parlare. La giovane fotografa del Grande Fratello 2023 è stata tacciata di essere ipocrita, ma accusa l’attrice di non conoscere il reale significato della parola: “Tu mi vieni a dare dell’ipocrita perché ti ho risposto male per una pentola?“. Grecia, però, è convinta che la giovane abbia la doppia faccia, e l’abbia più volte dimostrato: “Io ti ascoltavo, ma tu cambi“.

Letizia però non ci sta a passare per falsa ed ipocrita e, anzi, accusa l’attrice stessa di non dire le cose in faccia: “Io sono doppia faccia per cosa? Ma tu Grecia, hai aspettato che io mi alzassi dal tavolo per insultarmi, per dire una cattiveria gratis. Quando io ero davanti a te e potevi dirmelo in faccia, che te l’ho chiesto per tutto il pranzo. Sei tu che sei falsa nei miei confronti, perché io (puoi chiedere a chiunque) quello che ho detto agli altri l’ho detto a te in faccia a tavola. E si è visto“.

Letizia: “Grecia, sei tu che sei falsa con me!” #GrandeFratello pic.twitter.com/Zp3K9GW0aU — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 20, 2023













