Letizia Porcu, chi è la compagna di Federico Fashion Style/ “Chi mette in dubbio…”

Letizia Porcu, chi è la compagna di Federico Fashion Style

Letizia Porcu è nota per essere la compagna di Federico Fashion Style. I due si conoscono nel 2006 quando lei aveva compiuto da poco 17 anni. La loro relazione non inizia, però subito, ma solo l’anno successivo, nel 2007. Il fidanzamento ufficiale è, invece, datato 8 anni più tardi, nel 2013. Quattro anni dopo, nel 2017, Letizia Porcu e Federico Fashion Style annunciano la nascita della loro figlia, Sophie Maelle. A febbraio 2022, Federico Fashion Style racconta ufficialmente il perché del ricorso alla fecondazione assistita: il parrucchiere vip mette fine alle presunte voci sulla sua omosessualità, chiarendo di essere etero. E precisa che il ricorso all’inseminazione artificiale si è reso necessario a causa di un intervento al varicocele, che ha impedito la fecondazione naturale.

Del passato di Letizia Porcu si sa che è diplomata all’Istituto Colonna Gatti di Nettuno e che la moda è da sempre la sua grande passione. Diventa hair stylist per stare accanto al compagno, come lui stesso racconterà. Oggi, gestisce con lui tutti i suoi saloni (Anzio, Milano, Napoli e Firenze). Il profilo Instagram di Letizia Porcu è privato: conta poco più di 100mila follower e contiene scatti appartenenti per lo più alla vita privata. In tv, Letizia Porcu è comparsa in qualche puntata de Il salone delle meraviglie, condotto da Federico Fashion Style.

Letizia Porcu ha sempre avuto un atteggiamento discreto all’ombra del compagno, Federico Fashion Style. Digitando il suo nome su Google, si ottiene una sola pagina di risultati con 3 notizie principali. L’unica news che la riguarda in prima persona, escludendo l’ingombrante compagno, è una partecipazione radiofonica a RTL, per il programma Trends&Celebrities, a marzo 2022, in cui annuncia di essersi rifatta il seno un mese prima. Sullo stesso argomento, Letizia ha rilasciato anche un’intervista al settimanale Nuovo. L’intervento di mastoplastica additiva si è reso necessario a seguito della gravidanza e del successivo allattamento della figlia Maelle. A dicembre 2021, Letizia Porcu era scesa in campo per difendere il compagno (non si sono mai sposati) in merito al suo orientamento sessuale, asserendo che le illazioni sull’omosessualità di Federico Fashion Style erano una mancanza di rispetto verso di lei: “Chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina”, aveva dichiarato.

Non si tratta di un post spontaneo, ma di un’intervista rilasciata al settimanale Vero che le aveva chiesto di commentare la partecipazione di Federico Fashion Style a Ballando con le stelle. A febbraio 2022, Letizia Porcu è protagonista indiretta delle cronache, in seguito alle dichiarazioni di Federico Fashion Style, che chiarisce i motivi per cui, nonostante siano legati da 10 anni, lui e Letizia Porcu non siano mai convolati a nozze. Il parrucchiere Vip sostiene, in questa occasione, che l’unico motivo è legato al fatto che considera il matrimonio fuori moda. Nella stessa occasione Federico Fashion Style conferma che il loro rapporto è fondamentale per lui, mettendo fine alle voci sulla sua bisessualità.











