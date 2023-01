Letizia Porcu, ex moglie di Federico Lauri/ “Stavamo insieme solo per amore di nostra figlia”

Letizia Porcu dopo Federico Fashion Style ha un nuovo amore

Letizia Porcu è l’ex moglie di Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style. Dopo tanti anni d’amore e la nascita di un figlia, la coppia ha deciso di separarsi. Una separazione sofferta che ha scatenato anche il mondo del gossip visto che il parrucchiere delle star ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti verso la ex compagna. “A volte nella vita ti accorgi di chi hai accanto e di chi ti usa per i suoi scopi. Però la vita non è fatta per le maschere, bisogna non nascondersi e affrontare tutto come faccio io” – sono state le parole dell’ex concorrente di Ballando che ha aggiunto – “vi svelerò tutto, ma proprio tutto, perché voglio essere trasparente. E poi raccontare la verità sono sicuro che premia. Per me questo 2023 sarà come un anno di rinascita”.

Intanto Letizia è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta di Vincent Arena, deejay e produttore musicale che ha conquistato il cuore della ex moglie di Federico Fashion Style.

Letizia Porcu e Federico Fashion Style: perchè si sono lasciati?

Eppure in passato Letizia Porcu ha sempre difeso l’ex marito Federico Fashion Style visto che in diverse occasioni si parlava di una sua possibile omosessualità. La donna, che non si è mai sposata con il parrucchiere delle star, ha sempre difeso il compagno dicendo: “chi mette in dubbio l’identità sessuale di Federico manca di rispetto in primis a me. Non tollero queste malignità, abbiamo affrontato un duro percorso per avere la nostra splendida bambina”.

Dal canto suo Federico sulla ex ha detto: “io non vi ho parlato della storia con la mia ex compagna, ma poi ve ne parlerò. Lei che sicuramente mi starà guardando, e io ci tengo a dire una cosa, che lei poi potrà anche confermare: tra me e lei non c’era più amore da tempo, da tempo la nostra storia era finita, io e lei stavamo insieme solo per amore di nostra figlia, vivevamo sotto le stesso tetto e sapevamo che non c’era più niente, neanche una relazione”.

