LETTERA COMMISSIONE UE A GOVERNO/ Multa da 3,5 mld per aumento debito in arrivo?

Vale più una lettera da Bruxelles con scritto il numerino 3,5 miliardi o un 34% di voti appena ottenuti alle elezioni Europee? Una domanda che sorge spontanea all’indomani dalla vittoria della Lega di Matteo Salvini, ma con la Commissione Europea intenzionata a far valere le proprie ragioni sul debito eccessivo contratto dall’Italia. E a quanto pare disposta anche a mettere in preventivo l’apertura di una procedura d’infrazione del valore di 3,5 miliardi. Come riportato da Il Corriere della Sera, infatti, entro questo fine settimana è attesa una lettera in cui la Commissione chiederà al governo “chiarimenti” sui “fattori rilevanti” che hanno portato all’aumento del debito. Il Belpaese sarà messo in guardia dal rischio di sforamento dei conti già per il 2018, come indicato anche nelle ultime previsioni economiche e la risposta del governo sarà presa in considerazione nel rapporto sul debito che la Commissione Ue sta preparando.

LETTERA COMMISSIONE UE A GOVERNO

La lettera di Bruxelles non dev’essere interpretata come il “fallo di reazione” dell’establishment europeo nei confronti della vittoria leghista. Bruxelles, ricorda Il Corriere, già da tempo aveva annunciato che a giugno avrebbe messo sotto la lente d’ingrandimento i conti pubblici italiani ma lo stesso vale per altri Paesi, al punto che si dice che il Belgio possa ricevere a sua volta una missiva dello stesso tenore. L’agenzia “Bloomberg” si è spinta a dettagliare gli intenti della Commissione, che starebbe valutando di proporre per l’Italia una procedura di infrazione sul debito del 2018 il prossimo 5 giugno, con fonti vicine al dossier che parlando di una multa da 3,5 di miliardi di euro. La sanzione sarebbe giustificata dal fatto che il debito pubblico italiano ha toccato il 132,2% del prodotto interno lordo, aumentando anziché calare come era stabilito dai patti con l’Ue. Salvini, dopo il voto delle Europee ha dichiarato che intende ridiscutere i vincoli di bilancio, ci avviamo verso un nuovo braccio di ferro con conseguente aumento dello spread?

