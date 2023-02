Leyla Martinucci e Franca Sebastiani, ex Massimo Ranieri/ Lui “innamorato dell’amore”

Massimo Ranieri: l’amore per Franca Sebastiani e la nascita della figlia Cristiana

Franca Sebastiani e Leyla Martinucci sono state due ex di Massimo Ranieri. L’istrione della musica italiana è stato legato in giovane età alla giornalista e scrittrice Franca Sebastiani. Un amore importante da cui è nata anche una figlia: Cristiana Calone nata nel 1971 e riconosciuta dall’artista solo moltissimi anni dopo. La scintilla tra i due è scattata quando erano entrambi giovanissimi: lui aveva solo 19 anni ed era nei primissimi anni di carriera musicale. Proprio il suo entourage di allora lo spinse a rompere ogni tipo di rapporto con Franca e la figlia che ha riconosciuto solo nel 2007. Ranieri, infatti, ha invitato la figlia in uno spettacolo televisivo e l’ha presentata al grande pubblico.

Ospiti seconda serata Sanremo 2023, chi sono?/ Black Eyed Peas, Massimo Ranieri e...

Un gesto che ha dato il via ad un rapporto bellissimo tra i due. Dopo Franca Sebastiani, venuta a mancare il 27 maggio del 2015 per una brutta malattia. Nel suo libro la donna scriveva: se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana”.

Massimo Ranieri/ "Dopo Sanremo 2023 voglio cantare con un grande ensemble"

Massimo Ranieri: dopo Franca Sebastiani l’amore per Leyla Martinucci

Dopo la fine della relazione con Franca Sebastiani, Massimo Ranieri è stato fidanzato per dieci lunghi anni con l’attrice Barbara Nascimbene, morta 17 settembre 2018. “Se n’è andata una donna e una mamma meravigliosa. Sono vicino alle sue splendide figlie con tutto il mio affetto. Ciao Barbara, non ti dimenticherò mai”, il ricordo commosso di Ranieri. Poi l’artista è stato legato alla giovanissima Leyla Martinucci. Nonostante la differenza di età, i due si sono tanti amati anche se la loro storia è naufragata lasciando ad entrambi un bellissimo ricordo. Proprio la cantante lirica ha parlato così della sua storia con Ranieri dalle pagine di DiPiù: ” Io e Massimo ormai siamo lontani, però tra noi è rimasto l’affetto. Siamo lontani ma c’è affetto tra di noi”.

Leyla Martinucci e Franca Sebastiani, ex Massimo Ranieri/ Lui "sogno ancora una cosa"

Dal canto Ranieri, ospite di Verissimo, ha parlato di amore rivelando: “Donne? Mi mollano sempre loro, noi uomini forse siamo un po’ vigliacchi da questo punto di vista. Non abbiamo il coraggio di chiudere una storia” – precisando – “sono innamorato dell’amore, è così, non posso farci niente. A quell’emozione non potrei mai rinunciare, nemmeno alla mia età. Sogno ancora di innamorarmi. Cerco ancora l’amore della mia vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA