Lia, mamma Cristina Scuccia: “L’amore all’Isola dei Famosi? Perchè no”/ “E’ sicura…”

Cristina Scuccia, ex Suor Cristina: la mamma Lia approva la scelta de L’Isola dei Famosi: “E’ pronta!”

La scorsa serata televisiva è stata impreziosita dal ritorno in scena de L’Isola dei Famosi; il primo atto del reality estremo è stato a dir poco scoppiettante, complici anche alcuni concorrenti particolarmente attesi. Spicca la presenza di Cristina Scuccia, inevitabilmente ricordata come ex Suor Cristina. La sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi è senza dubbio tra quelle che più incuriosiscono e nel merito dell’esperienza ha avuto modo di esprimersi anche sua madre Lia, presente in studio e incalzata da opinionisti e conduttrice.

Cristina Scuccia: "Isola dei Famosi? Non indosserò il bikini"/ "Della vita da suora…"

“Credo non sia il primo salto nel vuoto di Cristina. Ne farà altri; essendo una persona molto determinata si è tuffata dall’elicottero senza pensarci. La vedo molto coraggiosa e pronta per questa nuova avventura”. Queste le parole di Lia, mamma di Cristina Scuccia, pronunciate in diretta dopo il consueto tuffo dall’elicottero che “battezza” i nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi. Successivamente, Ilary Blasi ha soddisfatto la curiosità di pubblico e presenti in studio domandando alla donna le sue impressioni dopo aver appreso la scelta della figlia di partecipare al reality.

Cristina Scuccia è fidanzata?/ Una compaesana: "In paese lo sappiamo in molti"

Lia, la madre di Cristina Scuccia non esclude l’amore all’Isola dei Famosi: “Che mamma moderna!”

“Sono rimasta un po’ in silenzio alla notizia della partecipazione a L’Isola dei Famosi. Le ho detto: ma come non ci siamo ancora svestite dall’abito che andiamo già a L’Isola dei Famosi?”. Risponde così mamma Lia alla curiosità di Ilary Blasi rispetto alla scelta della figlia Cristina Scuccia di accettare la sfida da naufraga dopo il passato da Suor Cristina. “Però io da mamma non posso far altro che accettare la tua scelta, le ho detto, e accompagnarti per mano in questa nuova avventura”.

Biagio e Lina, genitori di Cristina Scuccia/ "Papà? È stata una morte veloce, non eravamo preparati"

La curiosità di Ilary Blasi si è poi spostata su eventuali consigli offerti a Cristina Scuccia da parte di sua madre Lia. “Si, uno: di essere sempre se stessa dove si trova e dove va; ma lei lo è sempre”. Non poteva mancare anche qualche timida e lecita provocazione, arrivata da parte di Vladimir Luxuria: “E se magari trova l’amore sull’Isola?”. Anche in questo caso la signora Lia ha dimostrato grande apertura mentale affermando convinta: “Perchè no?”, con tanto di entusiasmo da parte di Ilary Blasi: “Che mamma moderna!”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA