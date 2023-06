Liam Gallagher appello al fratello Noel/ “Chiamami, non sembri più tu. Sono preoccupato”

Liam Gallagher i messaggi rivolti al fratello Noel dividono il web

Le frecciati e i riferimenti tra Liam Gallagher e suo fratello Noel non smettono di intrattenere i fan. Questa volta, Liam ha scritto una serie di tweet molto particolare proprio indirizzati a lui che parlano di “amore”: “Ascolta Noel, so che guardi i miei tweet, chiamami, sono preoccupato per te. Siamo tutti preoccupati per te, non sembri più tu. Dai ragazzone chiamami“.

Sonia Bruganelli: "Tornare in TV dopo il GF Vip? Valuterò se…"/ E sul futuro lavorativo al fianco di Bonolis…

Non è chiaro se il messaggio sia semplicemente una provocazione di Liam Gallagher verso il fratello Noel che ha di recente pubblicato il nuovo album Council Skies oppure semplice affetto fraterno. Sicuramente questo ha suscitato la reazione dei fan che hanno addossato la responsabilità dello scioglimento degli Oasis proprio a lui: “Sempre colpa mia” risponde scocciato Liam.

Schwarzenegger: "Dopo la morte non c'è niente"/ "Chi dice il contrario è un f*ttuto bugiardo"

Listen Noel I know you check my tweets call me I’m actually concerned about you we all are you don’t seem yourself Cmon big guy pick it up — Liam Gallagher (@liamgallagher) June 7, 2023

Liam Gallagher stuzzica il fratello Noel: “E’ un imbecille”

Liam Gallagher e suo fratello Noel hanno sciolto il sodalizio artistico degli Oasis nel 2009, band con la quale hanno avuto diverso successo. I due fratelli si sono allontanati non solo dal punto di vista professionale, ma anche nella vita privata.

Liam e Noel non si frequentano più e non hanno una considerazione positiva l’uno per l’altra. I due hanno opinioni diverse anche sulla gestione della pandemia. Come riporta Il Fatto Quotidiano, Noel si è detto contrario all’uso della mascherina come sistema per fronteggiare il covid: “Se prendo il virus, sono fatti miei”. Liam è intervenuto sulla questione lanciando una frecciata al veleno al fratello: “Io indosso la mascherina, non è un problema. Ho il morbo di Hashimoto (malattia cronica della tiroide di cui soffre ndr) . Questo significa cheil mio sistema immunitario è fottuto. Mio fratello? E’ un imbecille per molte ragioni”.

Bonolis sulla rottura con Sonia Bruganelli: "Non è stato facile accettarlo"/ “Spero non ci saranno rancori"

© RIPRODUZIONE RISERVATA