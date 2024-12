Va in onda stasera su Rai Uno alle 21.30 la terza puntata di Libera, la fiction che vede Lunetta Savino nei panni di protagonista sta catturando non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori. Come sempre verranno trasmessi due episodi, sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito a ciò che succederà ai protagonisti e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà. Le puntate oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Nel quinto episodio intitolato ‘Dura Lex Sed Lex’ Libera finirà al centro di un complotto e dovrà fare i conti con una grave accusa, l’omicidio di Vanni Rosani, che metterà a rischio la sua carriera e quindi il suo futuro al tribunale di Trieste.

Dietro il complotto ai danni di Libera c’è il giudice, che può contare anche sul sostegno di Aldo Ferrero. Il suo scopo è quello di allontanare la donna dal suo ruolo. Pietro per proteggerla si renderà protagonista di un folle gesto, si prenderà infatti la responsabilità dicendo di averle rubato il cellulare. Le anticipazioni della terza puntata di Libera, in onda stasera u Rai Uno, fanno sapere che nonostante sia innocente Pietro rinuncerà alla sua libertà pur di salvare Libera. Mentre lui sarà in carcere l’avvocatessa farà di tutto per dimostrare che è innocente. Si rivolgerà anche al padre di Pietro, Italo, un uomo molto severo e distante.

Libera, anticipazioni 3 dicembre 2024: Clara fa una scioccante scoperta

Il sesto episodio di Libera, in onda stasera 3 dicembre 2024 in prima serata su Rai Uno, si intitola ‘Abundans Cautela Non Nocet’. Le anticipazioni fanno sapere che Ettore dimostrerà a Libera di essere un compagno instancabile. L’uomo non si lascerà intimorire dai formalismi della giustizia, la sosterrà infatti a tutti i costi mentre lei proverà a scoprire quale sia la verità in merito all’omicidio di Vanni Rosani.

Le anticipazioni di Libera trapelate sul web rivelano che nell’episodio di martedì 3 dicembre 2024 Clara farà una sconvolgente scoperta che è legata alla morte di sua madre. Dopo ciò che ha scoperto deciderà di recarsi nella vecchia villa al mare, un luogo pieno di ricordi che appartengono a Davide e Libera. Elia e Clara si lasceranno andare ad un momento di passione e trascorreranno la loro prima notte insieme. I due cercheranno di lasciarsi alle spalle le vicende legate al passato per costruirsi un futuro e ritrovare la serenità.

