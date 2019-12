Libero, “La casa nel vento”/ L’urban pop sorprenderà Sanremo Giovani? (Italia Sì)

Il giovane artista Libero tenta di farsi strada con “La casa nel vento” verso la finale di Sanremo Giovani con il suo urban pop sfoderato anche nel suo ultimo singolo La casa del vento, e chissà che a Italia Sì non la spunti proprio lui. Un mix di note, colori e temi la sua musica, che varia tra le note trap, quelle rap e quelle rock, per non farsi mancare proprio nulla! Dice di chiamarsi Libero perché libero lo è nell’anima, senza paure e con lo spirito in libertà, tipico di chi vuole mettersi in gioco senza farsi troppe domande e mettersi troppi ostacoli d’avanti. Ed è proprio questo cuore impavido che lo ha portato a farsi conoscere dal grande pubblico.

Molto eclettico e avveniristico, Libero ama cambiare e misurarsi con note musicali sempre nuove, alla ricerca di nuovi stili che possano stimolarlo a cercare qualcosa di meglio e di intonato al suo stato d’animo del momento. Il suo brano La casa del vento è una ballata urban pop che esprime un suono familiare e accettato dai giovanissimi. La sua voce diventa uno strumento dove si liberano delle vere e proprie frequenze elettroniche e la sua forza interpretativa talvolta passionale, altre melodrammatica, racconta di problematiche esistenziali comuni.

Libero, “La casa nel vento”: video bello e coinvolgente

Bello e coinvolgente anche il video della canzone di Libero “La casa nel vento”. Le immagini testimoniano la forza accorata dell’artista nel far esaltare i temi trattati, volendo armonizzare audio e immagine in un percorso di sincronia piacevole e ben studiato. Libero non ha mai nascosto di attraversare periodi tormentati, definendoli però come i più creativi della sua musica e del suo percorso. Più volte, nelle interviste, ha sottolineato quanto sia importante dare ascolto ai momenti di buio interiore per attendere che possa riemergere quella luce che cancella tutte le brutture che ci incupiscono e si annidano dentro di noi.

Dalle sue frustrazioni, dunque, Libero costruisce la sua arte e porta sul palcoscenico la sua vita, le sue emozioni e tutta la cultura musicale che lo ha formato negli anni. Amante di Bruce Springsteen, ha vissuto con il padre ed insieme a lui ha ascoltato note variegate dal rock al jazz che hanno contribuito a renderlo così completo e complesso oggi. Gli auguriamo di poter poter portare avanti la sua anima ricca di cantante e di uomo, dritto fino al podio di Sanremo Giovani 2019!

Il video de La casa nel vento





