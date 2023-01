Libero mail non funziona: cosa succede?/ Down anche Virgilio: “Ripristino in corso”

Libero mail e Virgilio mail non funzionano dalla serata di domenica 22 gennaio 2023. Sono milioni gli utenti che da ore, invano, tentano di guadagnare l’accesso alla propria casella di posta elettronica, con non poco scoramento di fronte al messaggio che si palesa sul monitor davanti ai loro occhi: “Gentile utente, il servizio Libero mail è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi. Lo staff di Libero”.

MacBook Pro, schermo touchscreen nel 2025?/ Pronta la rivoluzione in casa Apple

Gli utenti hanno manifestato il loro malcontento sui social media, dove hanno sfogato il proprio malcontento per il disagio connesso all’impossibilità di consultare la propria casella Libero mail o Virgilio mail, in particolare per quanti effettuano lavori connessi all’utilizzo di queste ultime. Tra i commenti più pacati che sono attualmente presenti in rete, ve ne è uno che dice: “Auspico un ripristino di entrambi i servizi al più presto, è un problema incolmabile per chi lavora”.

Super Mario, primo parco a tema fuori dal Giappone/ L'idraulico sbarca a Hollywood

LIBERO MAIL E VIRGILIO MAIL NON FUNZIONANO: QUANDO SARANNO RIPRISTINATE?

Come detto, al di là delle proteste online, Libero mail ha pubblicato la videata che vi abbiamo riportato sopra, nella quale campeggia un messaggio di scuse per il disservizio e si rassicura l’utenza circa il fatto che i tecnici sono al lavoro per rendere nuovamente accessibili, entro la parentesi temporale più breve possibile, le caselle di posta elettronica. Attualmente, il servizio non è stato ancora ripristinato: potrebbero volerci minuti come ore per rivedere Libero mail e Virgilio mail funzionanti alle nostre latitudini.

ChatGPT, 2 dollari l'ora a lavoratori africani/ Per istruire intelligenza artificiale

Peraltro, non si tratta esattamente di un unicum in questo senso, in quanto Libero mail andò in down anche il scorso 2 marzo 2022 e non mancarono gli sfoghi social da parte degli utenti neppure in quella circostanza. Non è dato sapersi quale sia la natura del problema che rende il servizio offline: lo staff di Libero non si è ancora espresso ufficialmente in merito a questa tematica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA