Licia Colò “Greta Thunberg? Quasi dimenticata”/ “Influencer? poco ecologisti”

Licia Colò torna in tv con il suo programma “Eden un pianeta da salvare“, arrivato alla quarta stagione e in onda su La7. In un’intervista al quotidiano La Stampa, parla del suo incessante impegno nella sensibilizzazione del pubblico sui temi dell’ambientalismo, infatti come ricorda la conduttrice: “Ho più di 40 anni di tv, ma ad occuparmi di queste tematiche ho iniziato nel 89“. Con “l’Arca di Noè“. I programmi su questo tipo di tematiche nel frattempo sono aumentati, ma come fa notare la Colò, si basano soprattutto su archeologia e viaggi più che ambiente ed ecologia.

Parlando poi di giovani e social, dice di non essere contraria, ma nonostante non ne sia una assidua frequentatrice, riconosce che potrebbero essere utili strumenti preziosi. Anche se gli attuali influencer potrebbero fare di più per sensibilizzare e dare il buon esempio su certi argomenti come l’inquinamento e la sostenibilità. E aggiunge: “Anche Greta Thunberg è stata quasi dimenticata. Mi fa una gran tristezza.” E si rattrista anche nel dire che oggi nessuno parla delle emergenze che riguardano la prevenzione, per evitare le catasrofi che diventano note solo quando ci sono i morti.

Licia Colò: “Inquinamento? Non essere complici del menefreghismo”

La conversazione prosegue sempre sulle tematiche legate all’ambiente e all’energia. Attuali, come ad esempio il nucleare. Licia Colò afferma di non essere a favore. Perchè sarebbe come tornare indietro, ed inoltre, sussistono ancora problemi legati alle scorie: “Non abbiamo ancora risolto il problema delle scorie, c’è il segreto su dove saranno questi siti. Il fatto stesso che si deve mantenere un segreto significa che qualcosa non va“.

La conduttrice ammette sinceramente di non essere molto ottimista per il futuro, ma comunque di avere fiducia, e continuare a giuardare la luce. Perchè se tutti si impegnassero a fare la loro parte si potrebbero risolvere molti problemi. Come ad esempio fare la raccolta differenziata, o adottare uno stile alimentare più sostenibile. Pensare qualche volta anche al benessere animale e agli allevamenti intensivi che inquinano moltissimo”per non essere complici del menefreghismo“. La nuova stagione di Eden con Licia Colò partirà il 30 gennaio alle 21 e 15 su La7.

