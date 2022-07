Licia Colò: “Siamo vicini ad un baratro, situazione climatica disastrosa”/ “In tv…”

Licia Colò, divulgatrice e volto per una vita intera di Kilimangiaro, ha compiuto sessant’anni. L’occasione è quella giusta per raccontarsi sulle pagine di Libero: “Magari ne avessi dieci di meno! Invece ci sono tutti… È un numero, anche se bello importante perché vuol dire che entro nella categoria degli anziani! Però, tranquilla, non medito alcun ritiro: questo semmai è il momento della battaglia. In fondo, se ci pensa, tutti i leader mondiali sono over 60”.

Greta Thunberg ante litteram, come l’ha definita Cairo, o Piero Angela? Lei non ha dubbi: ”Vorrei essere mezzo e mezzo, ossia avere l’eleganza, la saggezza e l’esperienza di Piero e la grinta di Greta“. Il suo volto è da sempre associato a programmi di successo che hanno dato spazio alla scienza e alla divulgazione, eppure come lei non molte donne hanno avuto la stessa sorte in tv: “Credo che, nonostante la grande rivoluzione femminista, con il passare del tempo le donne abbiano dato più spazio alla propria estetica che non alla loro conoscenza. Non sto dicendo che un’influencer non sia intelligente: lo è eccome, perché per fare quello che fa deve essere acuta e brillante. Parlo semmai dell’immagine femminile veicolata dalla tv: siamo ancora fermi al modello della donna sexy”.

I progetti di Licia Colò

Licia Colò, ormai alla guida ogni venerdì del programma Eden su La7, ci mostra le bellezze della terra: “Sono sempre stata un’ottimista, ma stavolta onestamente mi risulta difficile. La situazione è molto più grave di quello che emerge”. L’estinzione è vicina? “Diciamo che sicuramente siamo vicini a un baratro. Siamo tutti concentrati sulla guerra in Ucraina, che è un’emergenza sacrosanta ma non inferiore a quella climatica, che peraltro riguarda tutti i popoli, non solo alcuni come nel caso della guerra. La barca sta affondando. Prenda i ghiacciai: se si sciolgono è un problema enorme perché regolano la temperatura del mondo”.

