Ligabue, Concerto Artemio Franchi di Firenze/ Scaletta e info del 25 giugno

Continua con successo, anche se non quello sperato, lo Start Tour 2019 che proprio domani, 25 giugno, porterà Ligabue allo stadio Franchi di Firenze dalle 21.00 con il suo palco ipertecnologico e due ore, e poco più, di musica tra vecchi e nuovi successi. Sul palco insieme a Ligabue ci saranno anche Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso) e Ivano Zanotti (batteria, percussioni) tra schermi led, video in 4k, ed effetti audio super rinnovati. Rimane il fatto che anche per questa tappa dello Start Tour 2019 ci sono ancora dei biglietti disponibili e, in particolare, se ne trovano tra i 35 e i 95 euro ma non nella Curva Fiesole che risulta al completo. I portatori di handicap possono acquistare il biglietto ad un prezzo inferiore e portare un accompagnatore che entra in maniera gratuita. Le entrate saranno divise e selezionate in relazione al settore del proprio biglietto e anche gli ingressi saranno scaglionati a cominciare dai titolari dei biglietti PRATO BARMARIO (in apertura alle 17.00) e finendo con POSTO CURVA FIESOLE (alle 18.00).

COME ARRIVARE ALLO STADIO IN AUTO, TRENO E TRAM

Gli organizzatori del concerto del 25 giugno allo stadio Franchi di Firenze, invitano i fan a servirsi dei mezzi pubblici per raggiungere la struttura e partecipare al concerto di Ligabue in tutta tranquillità visto che il servizio sarà potenziato in occasione dell’evento. Il treno porterà i fan fino a Campo di Marte, a 300 metri dallo stadio, mentre è già stato predisposto il treno straordinario in partenza da Campo di Marte alle 00.40 in direzione Arezzo al bordo del quale si potrà salire solo se muniti di biglietto. Molto più difficile la condizione per chi vuole arrivare allo Stadio in auto visto che nelle zone limitrofe non ci sono parcheggi di pertinenza e questo significa che arrivare nelle immediate vicinanze è praticamente impossibile. C’è comunque la possibilità di parcheggiare in via della Chimera, davanti alla Stazione FS di Rovezzano e servirsi poi del treno per arrivare alla fermata Campo di Marte e proseguire a piedi. Per tutti gli altri parcheggi presenti in zona si consiglia di cliccare qui. Per raggiungere lo stadio si potranno utilizzare anche le linee Ataf 6, 11 e 17 (da piazza Stazione) 10 e 20 (da piazza S. Marco) al costo di 1,50 euro. Le limitazioni al traffico e i divieti saranno in vigore già da oggi a cominciare con la sosta vietata in piazza Berlinguer (lato Misericordia) e la chiusura di viale Nervi e piazzale Campioni del ’56 (fino 16 di mercoledì 26 giugno).

LA SCALETTA DELLO START TOUR 2019

Lo Start Tour di Ligabue è pronto a sbarcare in quel di Firenze dopo i “posti” vuoti registrati nelle tappe al Sud Italia, tra Puglia e Sicilia, sperando che questa volta tutto andrà meglio. La scaletta rimarrà sempre uguale e, a parte i successi del nuovo Start, ci saranno un paio di medley dedicati ai brani storici in diverse versioni. Di seguito, la scaletta prevista per la serata: “Polvere di stelle”, “Ancora noi”, “A modo tuo”, “Si viene e si va”, “Quella che non sei”, “Balliamo sul mondo”, “Ho perso le parole/Questa è la mia vita/Ci sei sempre stata/Un colpo all’anima (medley chitarra e voce), Happy Hour, La cattiva compagnia, Non è tempo per noi, Marlon Brando è sempre lui, Luci d’America, Mai dire mai, Vivo morto X/Eri bellissima/Il giorno dei giorni/L’odore del sesso/I ragazzi sono in giro/Libera nos a malo/Il meglio deve ancora venire (medley rock club)”, “Vita morte e miracoli”, “Niente Paura”, “Certe Notti”, “A che ora è la fine del mondo”, “Tra palco e realtà”, “Certe donne brillano”, “Piccola stella senza cielo”.



