Luciano Ligabue, concerto Pescara 2019/ Stadio Adriatico: scaletta e biglietti

Concerto di Pescara 2019 di Luciano Ligabue: terza esibizione del Start Tour 2019

Luciano Ligabue giunge stasera allo Stadio Adriatico di Pescara per il terzo concerto del suo Start Tour 2019. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi, quando il rocker ha ammesso che l’affluenza del pubblico ai suoi live è “inferiore alle previsioni dell’agenzia”, la tappa di Pescara sembra invertire il trend: i tagliandi disponibili nelle diverse sezioni degli spalti sono infatti terminati ormai da molte ore, mentre restano ancora a disposizione soltanto alcuni biglietti per l’area del prato. Manca ancora l’attesissimo sold out, ma tutto sommato la tournée è soltanto agli inizi. Nei prossimi giorni Luciano Ligabue accenderà altri sette stadi per altrettante serate imperdibili, che si concluderanno il prossimo 12 luglio con la tappa prevista allo Stadio Olimpico di Roma. Ancora una volta, accanto a lui trovano posto Federico Poggipollini, Max Cottafavi alle chitarre, Luciano Luisi alle tastiere e Davide Pezzin al basso. Con loro il nuovo elemento della band, il batterista Ivano “Tuono” Zanotti.

Ligabue concerto Pescara 2019: lo spostamento del palco e le variazioni sugli spalti

La tappa di Pescara dello Start Tour 2019 di Luciano Ligabue si apre con una novità: nelle ultime ore Friends & Partners ha annunciato che allo Stadio Adriatico varierà la disposizione del palco e, di conseguenza, ci saranno dei cambiamenti anche nell’organizzazione degli spalti. “Gli spettatori che hanno acquistato i biglietti nei Settori Tribuna Majella, Tribuna Adriatica, Ospiti Non Numerati e Curva Sud Non Numerata – si legge in una nota ufficiale – potranno accedere con il loro biglietto al Settore Curva Nord“. Il nuovo posto, precisa il comunicato, “è di valore equivalente e/o superiore sia in termini economici sia in termini qualitativi di visione dello spettacolo”. Infatti “il posizionamento frontale del settore Curva Nord – si legge su IlPescara.it – costituisce un’evidente miglioria poiché garantisce una visione 100% dello spettacolo”. Come annunciato dalla nota, la nuova posizione del palco prevista per il concerto di questa sera non causerà spostamenti a coloro che posseggono un tagliando per il settore prato.

Scaletta Luciano Ligabue del concerto Pescara 2019

La scaletta per il concerto di Pescara dello Start Tour 2019 prevede una struttura simile a quella delle due tappe che l’hanno preceduta. Tuttavia, non dovrebbe mancare qualche piccola variazione tra una serata e l’altra, così come Luciano Ligabue ha annunciato nei giorni scorsi: “ci saranno alcuni cambiamenti abbastanza risibili – ha anticipato il rocker – una canzone a cui ne alterno un’altra per poter suonare più pezzi di Start nel lungo termine”. Ancora una volta, però, la scaletta dovrebbe contenere estratti dall’album “Start”, ai quali l’artista alternerà i suoi successi più amati. Di seguito, il programma previsto per la serata: “Polvere di stelle”, “Ancora noi”, “A modo tuo”, “Si viene e si va”, “Quella che non sei”, “Balliamo sul mondo”, “Ho perso le parole/Questa è la mia vita/Ci sei sempre stata/Un colpo all’anima (medley chitarra e voce), Happy Hour, La cattiva compagnia, Non è tempo per noi, Marlon Brando è sempre lui, Luci d’America, Mai dire mai, Vivo morto X/Eri bellissima/Il giorno dei giorni/L’odore del sesso/I ragazzi sono in giro/Libera nos a malo/Il meglio deve ancora venire (medley rock club)”, “Vita morte e miracoli”, “Niente Paura”, “Certe Notti”, “A che ora è la fine del mondo”, “Tra palco e realtà”, “Certe donne brillano”, “Piccola stella senza cielo”.

“Non è tempo per noi, che non ci adeguiamo mai

Fuori moda

Fuori posto

Insomma sempre fuori, dai!”

🎵che gran privilegio aver assistito alla prima data dello Start Tour di @ligabue. Uno show energico, ma qui la lacrima è scesa. Domani vi racconto tutto su https://t.co/2piUbg54Un pic.twitter.com/fgxrMTfRsO — Bianca Chiriatti 🎙 (@BiancaBerry88) 14 giugno 2019





