Ligabue, concerto Messina 2019/ Scaletta e info utili: lo Start Tour non decolla?

Lo Start Tour continua e dopo la data di Bari conferma la sua presenza al Sud con il concerto di Messina. Ligabue chiude così la questione meridione e si lancia poi al Nord ma le polemiche non mancano e in molti hanno fatto notare che i “conti” non tornano. Il rocker di Correggio è tornato ai live che ha definito quasi una “dipendenza” per chi, come lui, fa questo lavoro, ma le cose non sono andate come previsto soprattutto nella prima tappa. Ligabue ha tenuto compagnia al suo pubblico per oltre due ore di musica ma all’esordio in questa struttura, non è riuscito a mettere a segno il suo sold out e, a conti fatti, al concerto hanno preso parte circa 25mila persone. Tutto cambierà con la nuova tappa di Messina in scena proprio oggi, 17 giugno, al San Filippo? I fan di tutta la Sicilia e della stessa Calabria, sono già in viaggio in attesa del concerto di questa sera e lo stesso Ligabue è pronto e gasato, quello che è certo è che sarà un grande spettacolo anche questo.

CONCERTO LIGABUE, LO START TOUR A MESSINA: INFO TRAFFICO E SCALETTA

La nuova tappa dello Start Tour di Ligabue porterà i fan in riva allo Stretto in quel di Messina. Per la serata speciale e l’arrivo di Ligabue in città ci saranno una serie di modifiche anche al traffico e alla viabilità. In particolare, nella strada di accesso al Palasport di San Filippo vigerà il divieto di transito e parcheggio dalle 8 di oggi, lunedì 17 alle 3 di martedì 18, ad eccezione di auto, moto e scooter privati diretti all’area di parcheggio del Palasport. Sarà vierata la sosta su entrambi i lati del viale che porta al Palaspost (via degli Agrumi). Tutti coloro che vorranno parcheggiare nelle tre aree dello Stadio San Filippo potranno farlo, fino a saturazione, accedendovi dal percorso autostradale con uscita allo svincolo di “San Filippo”, provenendo dalla direzione di marcia Catania-Palermo. Nella direzione opposta l’uscita autostradale necessaria è quella di Tremestieri. Chi non arriverà in auto potrà usare la navetta Atm, i bus saranno operativi dalle 9 del mattino alle 21 e dalle 24 fino al termine del servizio al costo di due euro. Sarà disponibile anche la tranvia fino alle 2.30 ad 1,70 euro.

I DIVIETI E LA SCALETTA

Ligabue sbarca sullo Stretto di Messina e si prepara a conquistare il San Filippo non senza divieti. Anche in questa occasione l’amministrazione ha messo in pratica tutti i divieti e le cauzioni dovuto per l’evento e, in particolare, non sarà possibile vendere bevande alcoliche superiori al 5% e di somministrazione in contenitori di vetro di bevande e/o alimenti. Non è possibile vendere o comprare biglietti al di fuori delle biglietterie e delle agenzie autorizzate e nel raggio di 3 km dello Stadio. L’apertura dei cancelli è prevista per le 18, mentre lo spettacolo inizierà alle 21 Per quel che riguarda la scaletta del concerto, lo stesso Ligabue ha spiegato che ci sarà tanto materiale inedito e tante canzone storiche e, in particolare, gli avventori ascolteranno “Polvere Di Stelle”, “Ancora noi”, “A modo tuo”, “Si viene e si va”, “Quella che non sei”, “Balliamo sul mondo”, Medley chitarra e voce, “Bambolina e Barracuda”, “La Cattiva compagnia”, “Non è tempo per noi”, “Marlon Brando è sempre”, “Lui”, “Luci d’America”, “Mai Dire Mai”, Medley Rock Club, “Vita morte e miracoli”, “Ho perso le parole”, “Certe Notti”, “A che ora è la fine del mondo?”, “Tra palco e realtà”, “Certe donne brillano”, “Piccola stella senza cielo”, “Urlando contro il cielo”.



