Ligabue, Concerto Padova Stadio Euganeo/ Biglietti ancora disponibili (9 luglio)

Concerto Ligabue a Padova allo Stadio Euganeo

Grande attesa per il concerto di Ligabue allo stadio Euganeo di Padova, in programma oggi, martedì 9 luglio. Ancora disponibili biglietti in tutti i settori, acquistabili tramite i classici circuiti online (TicketOne.it) e nei punti vendita e nelle prevendite abituali con prezzi che vanno da un minimo di 35 euro ad un massimo di 95 euro. Con il celebre rocker, saliranno sul palcoscenico anche Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso) e Ivano Zanotti (batteria, percussioni). Dopo Padova, il tour proseguirà il 12 allo Stadio Olimpico. Lo Stadio Euganeo è il maggiore impianto sportivo della Città di Padova. Dal 1994 accoglie le partite casalinghe della squadra di calcio del Padova ma anche cerimonie internazionali di atletica leggera e concerti musicali.

Ligabue, il concerto di Padova sarà la penultima tappa del tour negli stadi

Nel frattempo, anche una rockstar come Ligabue non è rimasta immune ai pettegolezzi. Per questo motivo, si era perfino parlato di un presunto flop in merito alle vendite dei biglietti. “Il tour è cominciato. E se da un lato è vero che in alcuni stadi, a questo giro, l’affluenza di pubblico è inferiore alle previsioni dell’agenzia, è anche vero che a Bari è stato meraviglioso ritrovarvi con tutta quella energia e passione. Ne avevo bisogno, visto che da un anno e mezzo non vi avevo davanti. E ora, dopo la paura di non poter più cantare del 2017, è fantastico sentire la mia voce a pieno regime anche se, fortunatamente, sommersa dalle vostre. Lo spettacolo è tra i migliori di sempre, la band è in formissima e il cantante c’ha più voglia che mai…”, ha risposto il rocker di Correggio. In questo momento il musicista è anche in radio con l’ultimo singolo “Polvere di stelle”, estratto dal 12esimo lavoro in studio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA