Ligabue/ Concerto Stadio Dall’Ara Bologna 6 luglio 2019: come arrivare e scaletta

Concerto Ligabue Bologna, Star Tour 2019

Il nuovo tour di Luciano Ligabue si è aperto lo scorso 14 giugno allo Stadio San Nicola di Bari. Stasera, lo “Start Tour 2019” proseguirà con un concerto dallo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Gli estimatori del rocker, fremono dalla voglia di assistere al concerto che, visti i precedenti, si rivelerà sicuramente memorabile. Cosa dovete sapere per arrivare all’evento senza particolari difficoltà? Eccovi a seguire, tutte le informazioni utili: come arriva, quando costano i biglietti e la possibile scaletta. Lo stadio si trova in città nel quartiere Costa Saragozza. Facilmente raggiungibile, è ubicato a 3 km dal centro, a 3.5 km dalla stazione centrale e a 7 km dall’aeroporto internazionale Guglielmo Marconi (Via Andrea Costa 174, 40134 Bologna. Tel. +39 051.61.42.215). Se arrivate in treno dalla stazione centrale di Bologna, potete prendere gli autobus navetta oppure, in alternativa, le linee Tper 14, 21 e 37. Se arriverete in automobile invece, vi converrà parcheggiare al Parcheggio della Certosa: 325 posti auto, non sorvegliato ma aperto tutti i giorni 24 ore su 24 e – soprattutto – gratuito.

Biglietti e scaletta del Concerto Ligabue a Bologna

Ad accompagnare sul palcoscenico Luciano Ligabue ci sarà come sempre la sua collaudata band composta da Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre), Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso) e Ivano Zanotti (batteria, percussioni). Per quanto riguarda i biglietti, sono ancora disponibili online e variano dai 35 euro (per la curva non numerata) ai 57 del prato, i 95 della Tribuna platino ed i 250 del silver package. Il concerto inizia alle ore 21. La biglietteria per ritirare i biglietti aprirà dalle 11 mentre la cassa accrediti dalle 17. Sempre dalle ore 17 sarà possibile accedere allo stadio a tutti i membri del fanclub e dalle 18 si apriranno i cancelli per Prato/Curva/Tribuna e Disitinti. Dalle ore 18.30 è possibile l’ingresso per i possessori del Silver Package.

Ecco la possibile scaletta:

Polvere di stelle

Ancora noi

A modo tuo

Si viene e si va

Quella che non sei

Balliamo sul mondo

Medley acustico

Bambolina e barracuda

La cattiva compagnia

Non è tempo per noi

Marlon Brando è sempre lui

Luci d’America

Mai dire mai

Medley elettrico

Vita, morte e miracoli

Niente paura

Certe notti

A che ora è la fine del mondo?

Tra palco e realtà

Certe donne brillano

Piccola stella senza cielo

Urlando contro il cielo



