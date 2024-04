Lil Jolie attacca Mida: “Troppo presuntuoso, vola basso!”/ S’infiamma il serale Amici 2024!

Amici 2024 di Maria De Filippi, Lil Jolie attacca Mida: il messaggio in anonimato

Lil Jolie é un fiume in piena, in un messaggio di critica avanzata contro Mida, ad Amici 2024 di Maria De Filippi. Il messaggio che giunge almeno inizialmente in anonimato a Mida, in occasione della puntata in onda nel daytime di Amici 2024 in onda sulle reti TV e streaming Mediaset il 9 aprile 2024, esorta il cantautore a “volare basso”. In altre parole, a non darsi delle arie. E l’invito al cantautore giunge nell’attesa generale per la quarta puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, da un destinatario ignoto fino al momento in cui Lil Jolie non decide di dichiararsi la firma del messaggio scritto.

“A volte risulti arrogante e presuntuoso e dovresti imparare a volare down …”, sentenzia tra le righe il messaggio critico a cui presta voce Mida ad Amici 2024-, boh non lo so …”. Il cantante sembra non sapere chi possa avergli scritto e Lil Jolie si dichiara la mittente.

Martina Giovannini appoggia la cantautrice e compagna di squadra, questo si danni del rivale allievo di Lorella Cuccarini ad Amici 2024: “io sono d’accordo …- Lil ridimensiona la durezza del suo messaggio -non gli ho detto niente di…”.

Mida non accetta la critica conferitagli al “primo impatto… Ma poi si ricredono su di me… magari non ti sei ancora ricreduta…”.

A quanto pare, quindi, sembra non correre buon sangue tra Mida e Lil Jolie, con la cantautrice che non le manda di certo a dire al rivale, nel mezzo dei preparativi per la quarta puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi. Un appuntamento che, ancor prima dell’inizio, si preannuncia scoppiettante, con una o due eliminazioni. E intanto la stessa Lil Jolie lamenta di sentirsi sottovalutata nel mezzo della competizione tra i talenti ballerini e cantanti di Amici…

È il turno di Mida che legge un messaggio anonimo da parte dei suoi compagni #Amici23 pic.twitter.com/MDC8PW6e7k — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 9, 2024













