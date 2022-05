Liliana Resinovich/ L’amica Laura: “Dopo due giorni Sebastiano è venuto da me…”

Come è morta Liliana Resinovich? Tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso della donna trovata senza vita nei boschi di Trieste a Mattino5, programma di Canale 5. Il contapassi del cellulare della donna misura solo 11 passi alle 8:38 di mattina del giorno in cui scomparve Liliana Resinovich: perchè il telefono si mosse nonostante non ce l’avesse la vittima? E un altro mistero, il numero di Claudio bloccato sullo smartphone della donna: chi è stato? Tutti misteri a cui il talk show condotto da Federica Panicucci ha cercato di sbrogliare. “Credo che il nodo non sia tanto capire dove siano stati fatti i passi, ma se Lily è uscita o meno quella mattina. Se non fosse uscita da quella abitazione lo scenario cambierebbe completamente”, commenta la criminologa Anna Vagli, in collegamento con Canale 5.

Mattino5 ha intervistato anche Laura, amica di Liliana Resinovich, che ha detto cose molto pesante su Sebastian, il marito della vittima: “Il 16 mattina Sebastiano è venuto da me a portarmi una macchina fotografica di Lily, e io dico, mi lasci una macchina di Lily che non si vede da due giorni, cosa fai, dai già via la sua roba? Lui mi ha risposto che Lily si era suicidata. Lei non avrebbe mai fatto un gesto del genere, gli ho risposto, allora mi ha guardato negli occhi e mi ha detto che avevo ragione ma se uno dice qualcosa del genere allora sapeva… Ha consegnato gli hard disk a mio marito, dicendo se poteva tenerli, di guardarli anche se voleva in quanto non vi era nulla di eclatante ma solo foto. Gli hard disk poi mio marito li ha consegnati alla polizia quando ha saputo che c’era stata una perquisizione in casa di Sebastiano prima di finire in qualcosa… Quel giorno ci disse anche che voleva portarci 20mila euro, e io l’ho guardato e gli ho detto di no”.

LILIANA RESINOVICH, L’AMICA LAURA: “SEBASTIANO E’ UN BUGIARDO”

Laura, l’amica di Liliana Resinovich, parla anche di un matrimonio con Sebastiano Visintin finito da tempo: “Erano in crisi negli ultimi anni anche se lui continua a negare e a dire che il loro rapporto era idiliaco. E’ vero, nessuno li ha mai visti bisticciare, ma il rapporto non era più quello di due anni addietro. Due anni fa eravamo a Levico e lui ha chiesto se poteva venire su cinque giorni perchè erano in crisi, forse c’era qualcosa che nessuno sapeva”.

Su Claudio Sterpin: “Il mitomane è Sebastiano, non Claudio di sicuro forse lui cercava di allontanare Lily da questa relazione che era diventata importante. Sicuramente è successo qualcosa a Lily e lui non ha potuto soccorrerla, sicuramente gli ha detto che volevo lasciarlo. Io ho sentito le bugie di Sebastiano in televisione e non riesco ad accettarlo, troppo bugiarda. In quel momento l’ho bloccata su Facebook e sul telefono”.

