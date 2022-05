Lilli o Soraia, chi sarà la scelta di Luca a Uomini e Donne?/ Chi sono, pregi e difetti

Lilli o Soraia, chi sarà la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne?

Dopo l’uscita di scena di Aurora, sono rimaste solo in due le corteggiatrici di Luca Salatino a Uomini e Donne. Ormai la scelta è a un passo: il tronista, dopo un lungo (e doppio) percorso a Uomini e Donne, è rimasto con le due ragazze con le quali ha trovato maggiore feeling in questi mesi. Da una parte c’è Soraia, che ha iniziato il percorso a Uomini e Donne quasi dall’inizio del trono di Luca; dall’altra c’è Lilli, arrivata a metà percorso.

Due ragazze totalmente diverse l’una dall’altra, come la stessa Soraia ha sottolineato nel corso della puntata di Uomini e Donne del 18 maggio: “Io e Lilli siamo due persone completamente diverse, io non sono come lei! Se lei riesce a dimenticare, a passare sopra le cose, se tu le dici di cambiare e lei cambia così, io non sono così! Io ho bisogno dei miei tempi.” E da qui parte la nostra riflessione: chi delle due potrebbe davvero essere la scelta di Luca?

Lilli o Soraia, pregi e difetti delle due corteggiatrici di Luca a Uomini e Donne?

Partiamo col dire che c’è sicuramente una preferenza da parte del tronista, mostrata soprattutto nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda. Luca, infatti, preferisce al momento la vicinanza di Lilli a quella di Soraia. Il percorso con quest’ultima ha d’altronde vissuto una battuta d’arresto quando lui ha deciso di concentrarsi sulla conoscenza con Lilli e Aurora. Questo ha portato Soraia ad essere più riflessiva e, probabilmente, a distaccarsi un po’ da lui, preoccupata di una possibile delusione. Soraia è, d’altronde, una ragazza riflessiva, pacata, intelligente, forse meno istintiva di Lilli che, invece, ha mostrato di essere una ragazza pronta a rischiare, che riesce ad adattarsi meglio alle situazioni e, nel particolare, al carattere di Luca. Lui stesso, in una delle loro ultime esterne, ha dichiarato: “Sei una persona solare, allegra, che mi fa sentire che ha voglia di me.” Parole importanti che potrebbero essere l’indizio più importante sulla scelta. Alla fine non si sceglie chi è meglio dell’altra ma soltanto chi è più adatta a se.

