Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne, chi è?/ Lilli si sbilancia: “Gli opposti…”

La scelta di Luca Salatino è sempre più vicina e aumenta la curiosità di scoprire chi sarà la ragazza che ha conquistato il cuore del tronista. Dopo aver ricevuto il no di Roberta Ilaria Giusti che gli ha preferito Samuele Carniani con cui è attualmente fidanzata, Luca Salatino ha accettato subito l’offerta di Maria De Filippi salendo sul trono. Nel corso del suo percorso, il tronista ha conosciuto diverse ragazze. Tra tutte, però, Luca è stato fortemente colpito da Lilli e Soraia con cui, ancora oggi, il percorso di conoscenza sta continuando. Entrambe hanno colpito fisicamente il tronista che, tuttavia, dopo mesi, non ha ancora le idee chiare su chi potrebbe essere la sua scelta.

Il web, dopo aver seguito tutto ciò che è accaduto, è diviso in due: da una parte c’è chi pensa che Soraia, caratterialmente, sia più adatta a Luca e, dall’altra, invece, c’è chi punta tutto su Lilli con cui, nonostante varie discussioni, ha trovato nuovamente un equilibrio.

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: Lilli in pole?

Nonostante varie discussioni che hanno portato Lilli ad abbandonare lo studio di Uomini e Donne per poi tornare dopo un gesto di Luca Salatino, sono in tanti i fan del programma di Uomini e Donne convinti che sarà proprio lei la scelta. Il momento che tutti stanno aspettando potrebbe arrivare oggi nel corso della nuova registrazione di Uomini e Donne, ma cosa pensa Lilli del suo percorso con Luca? Fuori da Uomini e Donne si vedrebbe come la sua fidanzata?

“Non dimenticherò mai l’esterna in cui Luca, su una terrazza, ha messo la canzone che mio padre aveva dedicato a mia madre. In quell’istante, nel primo bacio che ci siamo dati quel giorno, ho capito che lui è davvero importante per me. Ho iniziato allora a provare delle cose fortissime per lui […] Saremmo una coppia che si compensa e poi… gli opposti si attraggono! Ora riesco solo a pensare che l’importante sarebbe finalmente viverci“, ha dichiarato Lilli al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

