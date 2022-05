Lilli piange per Luca dopo la non scelta a Uomini e Donne/ “Arrabbiata? No, lo amo”

Lilli Pugliese non è la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne: lo sfogo dopo la puntata

Lilli Pugliese non è la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne. Il tronista ha preferito Soraia che gli ha risposto di sì. Per Lilli è stato un duro colpo: la corteggiatrice, dopo la fine della registrazione, si è sfogata alle telecamere di Uomini e Donne, scoppiando in lacrime e ammettendo di essersi innamorata davvero di Luca. “Come posso provare rabbia per qualcuno di cui sono innamorata? – ha infatti ammesso subito Lilli a WittyTv, spiegando poi che – Rivedendo le esterne mi era venuta una speranza. Un istante prima che lo dicesse l’ho visto negli occhi. Lui parla tanto con gli occhi, ha sempre parlato tanto.”

Ida Platano, la teoria sull'ultima cena con Riccardo Guarnieri / "I conti non tornano"

Lilli, d’altronde, rivela che il loro percorso è stato molto importante: “Alla fine siamo cresciuti insieme in questo percorso. Io ho dato a lui e lui ha dato a me. Sono contenta che rimarrò magari in un pezzetto del suo cuore, lì rimarrà il mio ricordo. In un rapporto ci sono alti e bassi ma l’importante è trovare un punto di incontro, per capirsi. Noi ci siamo capiti, soltanto che lui ha capito che non sono la persona giusta.”

Tina Cipollari, lite con Davide a Uomini e Donne/ "Prendiamo il cellulare e..."

Lilli si sfoga dopo la non scelta a Uomini e Donne:

Non ha tuttavia alcuna parola negativa per la sua rivale, Soraia, scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne. Anzi, la corteggiatrice spera solo che lui possa stare bene: “Voglio che sia felice, io a lei non l’ho mai odiata. – chiarisce – La sentivo come una persona buona, non l’ho mai odiata. Forse può essere quella che può renderlo felice. Avrei voluto essere io.“, tiene però a sottolineare.

Lilli Pugliese un po’ si rimprovera il non essere riuscita a mostrare a Luca ogni parte di se stessa: “Io sono stata sempre chiusa. Ho sempre nascosto la mia parte un po’ più fragile, un po’ più sentimentale, che si fa vedere con i sentimenti. – racconta, e conclude – Ho voluto far vedere sempre la parte forte e lui mi ha fatto uscire questa parte qui, quella che non ha paura di dire: “mi sono innamorata di te”. non rimpiango niente, nulla. Nella vita ho imparato che se sento qualcosa lo devo dire, anche che mi sono innamorata di lui.”

Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: Soraia batte Lilli/ "Stanotte non si dorme…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA