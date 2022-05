Scelta Luca Salatino a Uomini e Donne: Lilli o Soraia?/ Oggi il lieto fine con…

Scelta Luca Salatino a Uomini e donne: oggi l’annuncio

Dopo tanta attesa oggi, martedì 31 maggio, durante la puntata di Uomini e Donne, andrà finalmente in onda l’ultima parte della scelta di Luca Salatino. Nella puntata di ieri, Luca è entrato nello studio con un completo molto elegante scelto insieme ad Alessandro del trono over con cui è nata un’amicizia. Luca, emozionatissimo, ha poi accolto le bellissime Soraia Ceruti e Lilli Pugliese che, emozionate come il tronista di Uomini e Donne, hanno rivissuto le ultime esterne vissute con Luca che, per il suo giorno speciale, ha voluto al proprio fianco l’amico Matteo Ranieri, tornato in studio con la fidanzata Valeria Cardone.

Luca, dopo aver rivisto l’ultima giornata trascorsa con Lilli che gli ha presentato la sorella gemella che vive in Corea e che non vede da due anni e Soraia che ha voluto visitare tutti i posti in cui è cresciuto parlando, tramite un citofono, con la mamma del tronista, oggi, svelerà finalmente il nome della scelta.

Luca Salatino svela il nome della sua scelta a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne di oggi comincia con la scelta di Luca Salatino che, seduto sulla poltrona rossa al centro dello studio chiama la prima corteggiatrice per parlarle e svelare quella che è la sua decisione finale. Chi entrerà prima in studio tra Lilli e Soraia? Le anticipazioni della registrazione della scelta pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, hanno già svelato il nome della corteggiatrice scelta.

Luca, infatti, ha deciso di lasciare Uomini e Donne con Soraia Ceruti nonostante anche con Lilli abbia vissuto delle belle ed intense emozioni. Pur conoscendo il nome della scelta, il pubblico aspetta di ascoltare le parole con cui Luca ha annunciato a Lilli di non averla scelta e di vedere la reazione della Pugliese. Oggi, dunque, tutto sarà svelato.

