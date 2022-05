Lilli Pugliese, è la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne?/ Lacrime dopo il ‘no’

Lilli Pugliese è la ‘non scelta’ di Luca Salatino a Uomini e Donne

Lilli Pugliese o Soraia Cerino? Questo il dilemma che per settimane ha tenuto con il fiato sospeso non solo Luca Salatino, tronista di Uomini e Donne, ma anche i numerosi fan del dating show di Canale 5. Oggi, 30 maggio 2022, assisteremo alla fatidica scelta, ma purtroppo la decisione del giovane non ricadrà su Lilli. La corteggiatrice 27enne romana, infatti, sarà la “non scelta” del tronista ed ovviamente, dopo aver appreso la sua decisione non potrà non restarci male al punto da non riuscire a trattenere le sue lacrime.

Per Lilli Pugliese, dunque, sarà una nuova delusione, che si andrà certamente ad aggiungersi alle numerose – ed indubbiamente più gravi – che hanno caratterizzato la sua vita sin dall’infanzia. Durante il suo percorso a Uomini e Donne, infatti, è emerso tutto il suo difficile passato che ha probabilmente segnato anche questo suo percorso televisivo. Oltre alla sua bellezza, proprio i trascorsi di Lilli avrebbero colpito particolarmente il tronista Luca Salatino che fino alla fine si è ritrovato incerto tra lei e Soraia, optando alla fine per quest’ultima.

Il passato difficile di Lilli Pugliese ed il suo grande sogno

Durante una delle sue prime esterne a Uomini e Donne, Lilli Pugliese si era particolarmente sbottonata con il tronista Luca Salatino parlando del suo passato e soprattutto della sua infanzia non semplice. Lilli, da quando aveva tre anni e fino a quando non è diventata maggiorenne, è passata da una casa famiglia all’altra vivendo così un’infanzia fuori dal comune. Il padre – con il vizio del gioco – e la madre non sarebbero stati in grado di prendersi cura di lei e della sorella e di conseguenza, a farne le spese sarebbero state proprio le due figlie della coppia. Un passato che ha colpito non solo il tronista ma anche il pubblico di Uomini e Donne, il quale si è sentito vicino alla giovane corteggiatrice.

Nonostante il grande dolore vissuto durante la sua infanzia, Lilli Pugliese ha comunque saputo perdonare il padre per non essere stato in grado di fare il genitore come avrebbe dovuto, anche se l’uomo purtroppo è poi venuto a mancare prematuramente nel 2018. Nonostante i suoi trascorsi dolorosi, Lilli è riuscita comunque a far trapelare tutta la sua gioia di vivere e di innamorarsi. Oggi vive nella Capitale dove lavora in una pasticceria ma non smette di sognare. Il suo più grande desiderio? Diventare una stilista ma riuscire anche a creare una sua famiglia. A quanto pare però, non con Luca Salatino, che ha preferito a lei Soraia.











