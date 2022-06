Lilli Pugliese nuova tronista di Uomini e Donne?/ Lei rompe il silenzio e…

Lilli Pugliese sul trono di Uomini e Donne a settembre?

Lilli Pugliese è stata una delle protagoniste della stagione di Uomini e Donne che si è conclusa poche settimane fa. Dopo aver corteggiato per mesi Luca Salatino, non è stata scelta dal tronista che le ha preferito Soraia Ceruti. Durante l’ultima esterna fatta con Luca, Lilli ha ammesso di essersi innamorata e, durante il momento della scelta, ha augurato al tronista ogni bene. Un atteggiamento, quello della corteggiatrice, che ha conquistato Maria De Filippi al punto che sono diversi i rumors che la vorrebbero sul trono della prossima stagione del dating show di canale 5.

Per scoprire i nomi dei nuovi tronisti dovremo aspettare la fine di agosto quanto ricominceranno le registrazioni. Tuttavia, sono diversi i rumors secondo i quali Maria De Filippi e la redazione di Uomini e Donne potrebbero pescare i nuovi tronisti tra i protagonisti della scorsa stagione. I nomi più gettonati, al momento, per il trono femminile sono quelli di Federica Aversano, non scelta di Matteo Ranieri e Lilli Pugliese.

Lilli Pugliese, tutta la verità sulla sua presenza sul trono

Sarà, dunque, Lilli Pugliese la nuova tronista di Uomini e Donne? A rispondere alla domanda è stata l’ex corteggiatrice che, rispondendo alle domande curiose dei followers, ha svelato la verità sulle indiscrezioni di cui è protagonista. “Mi avete fatto questa domanda venti mila, si ragazzi andrei però penso che mi avete conosciuto un po’ e avete visto che non sono molto adatta per il trono!”, ha fatto sapere Lilli.

Per il momento, tuttavia, per la Pugliese, non c’è stata alcuna proposta ufficiale. La redazione sta portando avanti i casting per riuscire a portare sul trono volti che sappiano fare breccia sul pubblico. Lilli, dunque, per ora, si gode la compagnia delle amiche: risponderà no qualora dovesse arrivare la telefonata della redazione? Lo scopriremo nei prossimi mesi.

