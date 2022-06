Lilli Pugliese prossima tronista a Uomini e Donne?/ L’indizio di Maria De Filippi

Lilli Pugliese sarà la prossima tronista di Uomini e Donne?

Lilli Pugliese sperava di essere la scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne ma questa è invece ricaduta su Soraia Ceruti, scatenando le lacrime e la forte delusione della corteggiatrice, prontamente rincuorata da Maria De Filippi. Proprio la conduttrice, durante il percorso di Luca, ha spesso aiutato Lilli nei momenti complicato, sottolineando in più occasioni la forza della corteggiatrice: “Hai dovuto affrontare cose più difficili di queste nella tua vita”, ha infatti ricordato proprio durante la scelta.

Scelta Veronica Rimondi a Uomini e Donne, chi è Matteo o Andrea?/ Parla la mamma...

Maria De Filippi ha dunque fatto trasparire un affetto e un’empatia nei confronti della corteggiatrice, cosa che in passato ha portato a una proposta per essere il nuovo tronista. Che sia così anche per Lilli? D’altronde alla ragazza si è affezionato anche il pubblico che, ad oggi, sarebbe felice di vederla sull’ambita poltrona rossa a settembre.

MATTEO FARNEA É LA SCELTA DI VERONICA RIMONDI?/ Uomini e Donne: feeling e...

Lilli Pugliese tronista? La risposta dell’ex corteggiatrice

Lilli Pugliese ha affrontato l’argomento tronista proprio nel corso di un’intervista rilasciata a MondoTv24. Alla domanda sulla possibilità di essere la prossima tronista, Lilli ha dichiarato: “Non credo che mi verrà mai proposto il trono, sono una ragazza che parla poco e credo che per stare sul trono debba saper parlare come una “regina”. – e ancora – io mi vedo più come una “principessa” (come mi chiamano alcuni miei fan) però se dovesse essere e se io mi fossi già ripresa dalla botta, allora accetterei volentieri”.

ANDREA DELLA CIOPPA É LA SCELTA DI VERONICA RIMONDI?/ Uomini e Donne: liti e scontri…

L’ex corteggiatrice ha infatti concluso, ammettendo che “mi piacerebbe molto trovare anche io quell’amore vero che spesso ho visto uscire dal programma, sposarsi, fare dei figli e creare, quindi, una famiglia. E poi ogni esperienza è un bagaglio culturale che ti fa crescere, chi rifiuterebbe un’esperienza del genere…”











© RIPRODUZIONE RISERVATA