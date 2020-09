Lina Sastri e Simone Di Pasquale/ Video, lei: “Non so ballare, ma…” (Ballando con le stelle)

Lina Sastri e Simone Di Pasquale si preparano alla prima sfida di Ballando con le Stelle. L’attrice e il ballerino professionista hanno affrontato diverse settimane di prove e possiamo solo immaginare le coreografie che hanno scelto per questa sera. “Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Quasi ci siamo”, dice intanto Di Pasquale nelle Stories di Instagram, mostrando una parte dello studio del programma. “Siamo qua per fare finalmente questo Ballando con le Stelle e io non so ballare”, ha detto invece la Sastri in un video diffuso dal profilo ufficiale dello show, “Meno male che ho un maestro bravissimo che mi insegnerà. Spero che avrà la pazienza di insegnarmi”. A quel punto l’artista ha introdotto il diretto interessato, più che sorridente e tranquillo. “Sono stata fortunatissima di incontrare Simone”, ha aggiunto lei, “speriamo che lui abbia la pazienza di sopportarmi e di insegnarmi tutto ciò di cui ho bisogno”. Lina riuscirà a stupire i telespettatori oppure, date le premesse, ci dobbiamo aspettare un po’ di tensione in pista per questa sua nuova avventura? Clicca qui per guardare il video di Lina Sastri e Simone Di Pasquale.

Lina Sastri e Simone Di Pasquale, un territorio nuovo

Lina Sastri e Simone Di Pasquale formeranno una delle coppie che vedremo a Ballando con le Stelle 2020. Si tratta di un territorio nuovo per l’attrice italiana, forte di tante partecipazioni cinematografiche e teatrali. Pochi giorni fa tra l’altro ha ricevuto un importante riconoscimento per il suo lavoro, il Federico Fellini Platinum Award for Artistic Excellence. Un premio che sottolinea il suo amore per l’arte, anche se la Sastri ci tiene a sottolineare che esiste un lato di sé ancora inedito. “Ossia quella comica”, anticipa a Cinematographe, “del resto ho sempre interpretato e mi hanno nella stragrande maggioranza dei casi affidato dei ruoli drammatici, di conseguenza mi piacerebbe vestire panni di personaggi appartenenti alla commedia”. Sono queste le vesti che la Sastri intende indossare nello show guidato da Milly Carlucci? “La leggerezza non mi è mai appartenuta“, rivela, “ma nel privato in generale ho una grande energia e verve, oltre che una spiccata ironia che mi piacerebbe esprimere artisticamente”. Dopo tutto non sarebbe la prima volta per Di Pasquale: l’anno scorso con Milena Vukotic e ancora prima con Nathalie Guetta, ha messo in luce le doti ironiche delle sue allieve.



