Linda Ascierto, chi è la moglie di Pietro Genuardi/ Il primo incontro in volo: “È una persona meravigliosa”

Pietro Genuardi, la vita privata dell’attore prima della moglie Linda Ascierto

Pietro Genuardi è uno degli ospiti di Caterina Balivo nella nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio come sempre su Rai 1. L’attore, volto di storiche fiction e soap come Vivere e CentoVetrine, è ora felicemente sposato con la moglie Linda Ascierto. Prima di lei, però, ha avuto un’altra importantissima relazione, dalla quale è nato il suo unico figlio. Genuardi è stato infatti sposato con l’attrice Gabriella Saitta e dal loro matrimonio è nato il figlio Jacopo nel 1991: la coppia, alla fine, decise di divorziare.

A seguire Pietro Genuardi è stato sentimentalmente legato all’attrice Valentina Botto per diversi anni, dal 2003 al 2007, prima di incontrare l’attuale amore della sua vita. Di Linda Ascierto non si conoscono molte informazioni, essendo perlopiù un volto lontano dal mondo dello spettacolo e dei riflettori che invece appartiene al marito.

Linda Ascierto, chi è la moglie di Pietro Genuardi: “Mi basta sapere che c’è per me“

Ma che cosa sappiamo di Linda Ascierto, moglie di Pietro Genuardi, e come si è conosciuta la coppia? A raccontare alcuni dettagli della loro storia d’amore è stato l’attore in un’intervista a Diva e Donna del 2019, in cui ha tracciato un identikit della sua dolce metà. Assistente di volo di professione, Linda vive a Milano e si sono conosciuti proprio su un volo per il Kenya. “Avere la mia donna nel letto mi piace ma quando non c’è non soffro. Mi basta sapere che Linda c’è per me e io ci sono per lei”, ha confessato Genuardi in relazione al loro amore a distanza dovuto alla professione della donna.

Nonostante la distanza, la coppia è innamoratissima e dal loro primo incontro in volo non si sono mai più lasciati, sino alla decisione di sposarsi nel 2020: “Lei è una persona meravigliosa”.











