Gabriella Saitta, chi è l’ex moglie di Pietro Genuardi e il figlio Jacopo/ “Ci siamo separati quando…”

Gabriella Saitta, chi è l’ex moglie di Pietro Genuardi: la carriera tra cinema e tv

Gabriella Saitta e Jacopo sono l’ex moglie e il figlio di Pietro Genuardi, che oggi verrà intervistato da Caterina Balivo su Rai 1 nel salotto de La volta buona. Il celebre attore di CentoVetrine, ora protagonista ne Il Paradiso delle Signore, ha avuto una storia d’amore con la collega attrice, con la quale si è sposato e dalla quale ha avuto un figlio, Jacopo, nel 1991. Anche Gabriella Saitta è una professionista nel mondo del cinema e della tv, formandosi presso il teatro Stabile di Catania, sua città natale, dove ha studiato recitazione.

Lorella Cuccarini: “La famiglia è fondamentale”/ “Amo fare tutte le cose per bene, il coraggio...”

Tantissimi gli incontri con i grandi del cinema: oltre ad aver frequentato a Roma un laboratorio tenuto dal grande Gigi Proietti, ha recitato al fianco di Jerry Calà nel film Il ragazzo del Pony Express. Ha anche lavorato in teatro nella compagnia di Gino Bramieri, mentre in televisione, dopo aver recitato in alcuni spot pubblicitari degli anni ’80, ha preso parte a numerose serie tv. Dagli anni 2000 ad oggi ha infatti recitato alcuni piccolo ruoli in Don Matteo nel 2002, sino alle più recenti partecipazioni a Màkari e Vanina – Un vicequestore a Catania.

Chi è la ragazza della segnalazione su Mario Cusitore a Uomini e Donne?/ Ex corteggiatrice di...

Jacopo, figlio di Pietro Genuardi: “Con lui ho avuto zero problemi“

Soffermandoci invece sul figlio di Pietro Genuardi, Jacopo, l’attore ha più volte ribadito di non aver mai avuto grossi problemi con lui, frutto dell’educazione impartitagli assieme alla ex moglie Gabriella Saitta. L’attore, in un’intervista del 2019 a Diva e Donna, aveva parlato del suo rapporto con le droghe rivelando come il figlio fosse riuscito a tenersi lontano da quel mondo: “La mia storia con le droghe si è limitata alla cocaina, senza mai abusarne. Ho avuto la fortuna di scansare il periodo dell’eroina. Ne ho persi di amici da ragazzino”.

Nicholas Borgogni anticipa il vincitore di Amici 2024/ "Sofia é la più forte tra i ballerini e..."

Poi ha aggiunto: “Mio figlio frequentava una compagnia di ragazzi che si facevano le prime canne. Gli ho spiegato che non era necessario fare lo stesso per essere accettato dal gruppo. “Quelli che vogliono starti vicino, lo faranno comunque”, gli dissi. È quello che avvenne. Sono veramente un uomo fortunatissimo con mio figlio Jacopo. Oggi ha 28 anni e zero problemi con lui. Merito suo, mio e della madre Gabriella. Ci siamo separati quando Jacopo aveva otto anni”. E, in un’intervista a Vieni da me del 2019, Pietro Genuardi aveva ribadito l’ammirazione per suo figlio: “Auguro di avere a tutti un figlio come Jacopo perché con lui ho avuto zero problemi“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA